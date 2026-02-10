Underhållstekniker till Monteringsfabriken - Torslanda
Volvo Personvagnar Aktiebolag / Grovarbetarjobb / Göteborg Visa alla grovarbetarjobb i Göteborg
2026-02-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Volvo Personvagnar Aktiebolag i Göteborg
, Falköping
, Olofström
, Gotland
eller i hela Sverige
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Vad erbjuder vi?
Produktionen på Torslandafabriken är uppdelad i tre områden: kaross-, måleri- och monteringsfabrik.
Just nu genomför vi stora investeringar i Monteringsfabriken som byggs om i sektioner vilka tas i drift löpande under de kommande åren.
Detta skapar en intressant och spännande arbetsplats med stora tekniksprång som kräver kunniga och engagerade Underhållstekniker.
Därför söker vi nu Underhållstekniker inom områden som El, automation och PLC mm.
Som Underhållstekniker arbetar du med att säkerställa produktionsutrustningens tekniska driftsäkerhet genom utförande av avhjälpande och förebyggande underhåll. I uppgiften ingår också utredningsuppdrag avseende tekniska störningar samt att genomföra ombyggnads- och förbättringsarbeten i produktionsutrustningar. Arbetet bedrivs i nära samarbete med produktion samt i ett flertal nätverk med olika organisationer och leverantörer.
Den högautomatiserade produktionsutrustningen i monteringsfabriken består av PLC-system, robotar, transportsystem, dragare och produktanpassad mekanik. Då systemintegrationen är hög, kommer du som Underhållstekniker att arbeta i många olika typer av produktionsutrustningar.
Monteringens underhållsavdelning består av runt 100 personer uppdelat på olika roller och skift, där Underhållstekniker ansvar för drift och underhåll av fabriken. Här arbetar även ingenjörer, planeringsavdelning samt driftövervakning. Alla dessa roller samarbetar i olika forum och team för att driva utveckling och resultat framåt.
Du och dina kunskaper
Vi vill att du har gymnasieutbildning inriktad mot industriautomation/El-styr och teoretisk el-kompetens (motsvarande allmän behörighet).
Du har också praktisk erfarenhet från underhållsarbete inom el/IT, industriautomation och/eller verkstadsarbeten.
Arbetet kräver B-körkort, goda kunskaper i engelska och god PC-vana inom både mjukvaru- och hårdvaruområdet. Har du kunskap/erfarenhet inom PLC- och robotprogrammering samt underhållssystemet Maximo ser vi det som meriterande. Även kunskaper kring produktions - och underhållsprocesser samt VCMS är något vi värdesätter högt.
Tjänsten är förlagd på 4-skift.
Du som person
Du som person gillar att arbeta resultatinriktat med fokus på ständig förbättring, och ditt sätt att arbeta involverar personer och funktioner för samarbete på ett sätt som bidrar till att bygga förtroende. Du tar stort ansvar för din egen utveckling genom att vara nyfiken och ständigt vilja lära dig nya saker.
Arbetet är händelsestyrt och ställer höga krav på flexibilitet, så för att du ska trivas i rollen krävs det att du är öppen för förändringar och van att prioritera om. Du är kvalitetsmedveten och arbetar strukturerat, med fokus på säkerhet. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "78439-43962401". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Personvagnar Aktiebolag
(org.nr 556074-3089), https://www.volvocars.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Volvo Car Corporation Kontakt
Ida Hellberg 0000000 Jobbnummer
9734865