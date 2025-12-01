Underhållstekniker till livsmedelsproduktion
2025-12-01
Foodmark AB är en av Sveriges ledande livsmedelsproducenter med huvudkontor i Sundbyberg och egen tillverkning i Sverige. Foodmarks affärsidé är att utveckla och marknadsföra kylda, tillagade färskvaror med hög kvalitet under starka varumärken som Fjällbrynt, Rydbergs, Lohmanders, Delikatessfabriken samt Jensens såser.
Foodmark ingår i livsmedelskoncernen Agra AS som är ett expansivt norskt familjeföretag. Agra har funnits i över 130 år och har verksamheter i Norge, Danmark och Sverige. Koncernen omsätter knappt 5 miljarder SEK, varav Foodmark står för ca 1 miljard. Foodmark har ca 250 anställda beroende på säsong och inom företagets kultur strävar man ständigt efter att kunna erbjuda sin personal möjligheter att utveckla sina färdigheter och göra framsteg inom företaget eller koncernen.
Foodmark söker en underhållstekniker som vill arbeta med både förebyggande och avhjälpande underhåll i en tekniskt avancerad miljö. Du har god förståelse för vikten av ett systematiserat förebyggande underhållsarbete. Som person är du serviceinriktad, ordningsam och har en förmåga att lära ut dina kunskaper till andra. Har du tidigare jobbat inom livsmedelsindustrin är det ett plus - här kommer din kunskap verkligen till sin rätt!
I rollen ingår bland annat:
Felsökning och reparation av produktionsutrustning, både akut och planerat underhåll
Planera förebyggande underhåll enligt rutiner och standarder
Genomföra reparationer och säkerställa driftsäkerhet
Installation, underhåll av maskinutrustning
Bidra med teknisk kunskap i förbättrings- och utvecklingsprojekt
Dokumentation av genomfört arbete i underhållssystem
Beställa och lagerföra reservdelar
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har:
Flerårig erfarenhet av arbete som underhållstekniker eller liknande
Mycket goda kunskaper inom mekanik, gärna med inslag av el
Vana av att arbeta självständigt med ansvar för både felsökning och förbättringar
God samarbetsförmåga
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta i underhållssystem
Teknisk utbildning, lägst på gymnasienivå, alternativt annan erfarenhet som kan bedömas likvärdig
Erfarenhet och kunskap om mekaniskt reparations- och underhållsarbete
Minst 5 års erfarenhet av industriellt underhåll
Meriterande:
Erfarenhet från arbete i livsmedelsproduktion eller annan hygienstyrd verksamhet Erfarenhet av svarv, fräs, svetsning och pneumatik Erfarenhet av pumpar och ventiler
Mer information: Beredskap kan ingå i tjänsten. Placeringsort: Albyberg / Österhaninge Kollektivavtal: Livsmedelsavtalet Anställningsform: tillsvidareanställning (provanställning kan komma att tillämpas) Foodmark erbjuder dig en trygg och dynamisk arbetsplats. Vår kompass är hjärtat i företaget: Samarbete, Handlingskraft & Passion.
Låter det här spännande för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under pågående process.
Övrigt: Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Foodmark AB
(org.nr 556528-1374), http://www.foodmark.se Arbetsplats
Foodmark Kontakt
Volga Amoor volga.amoor@foodmark.se
9623658