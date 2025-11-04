Underhållstekniker till Coca-Cola Europacific Partners!
2025-11-04
En av Sveriges snabbaste industrier söker nu fler skickliga underhållstekniker. Vi letar efter dig som är tekniskt lagd, gillar att arbeta praktiskt med maskiner och drivs av att hitta och lösa problem. Hos oss på Coca-Cola Europacific Partners får du använda din tekniska kompetens, utvecklas i rollen som Underhållstekniker och arbeta med avancerad produktionsutrustning i en bransch med högt tempo.
Om rollen
Som Underhållstekniker blir du en viktig del av vårt Supply Chain-team på Coca-Cola Europacific Partners. Vi har en av Europas mest avancerade dryckesanläggningar, där vi blandar och tappar några av världens mest populära drycker. Du ser till att vår produktionsutrustning hålls i toppskick genom både förebyggande och akuta underhållsinsatser. Det är en roll där din mekaniska kompetens verkligen kommer till sin rätt - du arbetar hands-on med allt från ventiler och cylindrar till olika transmissioner. Med din verktygsvana och tekniska förståelse löser du problem på plats, samtidigt som du med hjälp av ritningar och dokumentation får helhetsbilden av hur systemen är uppbyggda och hur de kan förbättras ytterligare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Felsökning & reparation av teknisk utrustning i produktion
Förebyggande & avhjälpande underhåll för att säkerställa hög driftssäkerhet
Administration och avrapportering av utförd service och felavhjälpning
Optimering & förbättringsarbete av tekniska processer
Stödja och utbilda kollegor, operatörer i vad gäller operatörsunderhåll/skötsel och tillsyn av teknisk utrustning
Konstruktionsändringar och uppdateringar av dokumentation och programvaror
Dina kollegor är operatörer och andra tekniker och du rapporterar till driftledaren på linjen. Rollen gäller tvåskift vilket innebär varannan vecka förmiddag 06.00-14.10 och varannan vecka eftermiddag 14.05-22.30, fredagar 14.05-21.30. Vår verksamhet hittar du i Jordbro söder om Stockholm där vår produktion, lager och kontor finns på en och samma anläggning.
Vem söker vi?
Detta är en fantastisk möjlighet för dig som brinner för problemlösning, mekanik och felsökning samt vill få möjligheten att arbeta i en tekniskt bred och varierande roll. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet mekaniskt underhåll samt felsökning
Vana av att använda handverktyg
Komponentkännedom och kunskap om olika transmissioner
Kunskap i att läsa sprängritningar för att förstå maskinernas uppbyggnad och komponenter
Flytande kunskaper i svenska i tal och skrift samt engelska-kunskaper
Dessutom tror vi att du trivs i en snabb och omväxlande miljö och har lätt för att prioritera i arbetet. Du är analytisk, lösningsorienterad, självgående samt metodisk i ditt sätt att lösa problem. Självklart trivs du också en samarbetsinriktad företagskultur och förstår vikten av att vara en lagspelare. Hos oss på Coca-Cola tycker vi att det är viktigt med en lärande arbetsplats. Därför önskar vi att du är en person som är duktig på att berätta hur du löser problem för att dela med dig av din kunskap till dina kollegor.
Vad vi erbjuder
Coca-Cola Europacific Partners är ett ledande konsumentvaruföretag och världens största oberoende buteljeringsföretag av Coca Cola. I Sverige har vi cirka 750 medarbetare och huvudkontor i Jordbro, söder om Stockholm. Här tillverkas, distribueras och säljs Coca-Cola Companys drycker, inklusive Coca-Cola, Fanta, Sprite och Bonaqua. Vi är ett innovativt och dynamiskt företag med stort fokus på hållbarhet i alla led. Vi brukar säga, "You may join for the brand but stay for the people", och det stämmer verkligen!
Som Underhållstekniker hos oss får du möjlighet att arbeta i en högteknologisk och automatiserad produktion tillsammans med fantastiska kollegor. Vi erbjuder en spännande och utvecklande roll där du får vara med på vår resa framåt, vilket kan handla om alltifrån uppgradering av vår maskinpark och optimeringar till både större som mindre underhållsarbeten. Vårt recept på framgång är att vi är passionerade, engagerade och dedikerade i våra produkter, kunder och i varandra. Coca-Cola är en plats där människor kan växa, vara glada och känna sig trygga i en öppen och inkluderande arbetsplats.
Låter det intressant?
Då rekommenderar vi dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt via ansökningslänken. Observera att vi ej tar emot ansökningar via mail med hänvisning till Gdpr. Om du har frågor kontakta ansvarig rekryterare Joakim Groth, jgroth@ccep.com
. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
