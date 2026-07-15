Underhållstekniker till 365 BTS AB i Stockholm
365 BTS AB / Maskinreparatörsjobb / Håbo Visa alla maskinreparatörsjobb i Håbo
2026-07-15
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eller i hela Sverige
365 BTS AB är ett aktiebolag inom personaluthyrning som varit aktivt sedan 2016 . Vårt kontor ligger i Stockholm och vi levererar tjänster till kunder inom industri och tillverkningsföretag i Stockholmsområdet .
Nu söker vi en engagerad och driven underhållstekniker som vill vara med och säkerställa en stabil, effektiv och välfungerande produktion hos våra kunder. Hos oss arbetar du nära produktionen och blir en viktig del av den dagliga driften. Du har stort eget ansvar men samarbetar tätt med både kollegor och produktionspersonal för att lösa problem, förbättra arbetssätt och förebygga driftstopp.
Om rollen
Som underhållstekniker på 365 BTS AB arbetar du med både avhjälpande och förebyggande underhåll hos våra industrikunder. Maskinparken hos våra kunder är modern och tekniskt avancerad, vilket gör rollen både varierad och utvecklande.
Arbetet innebär bland annat att:
Inspektera, felsöka och reparera produktionsutrustning hos kund
Utföra underhåll på maskiner, fastighet och pelletspanna
Arbeta med förebyggande underhåll och bidra till bättre struktur och rutiner
Delta i och driva kontinuerligt förbättringsarbete tillsammans med produktionen
Du förväntas ta ansvar för att arbetet blir ordentligt gjort och att produktionen kan rulla på så smidigt som möjligt.
Vem är du
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, lösningsorienterad och gillar att arbeta praktiskt. Du tar initiativ, är nyfiken och har ett driv att förstå hur saker fungerar och hur de kan bli bättre.
Vi ser att du har:
Gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Arbetslivserfarenhet inom mekanik, el och/eller automation
Gärna kunskap inom PLC-programmering och styrning
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort (du rör dig mellan olika arbetsplatser i Stockholmsområdet)
Det är meriterande om du har arbetat i industriell miljö tidigare, men rätt inställning och vilja att lära är minst lika viktigt.
Vi erbjuder
En trygg och långsiktig anställning i ett stabilt och växande företag
Varierande arbetsdagar med uppdrag hos flera olika industrikunder
Trevliga kollegor och ett nära samarbete i vardagen
Möjlighet till vidareutbildning och personlig utveckling
En roll där ditt arbete gör verklig skillnad varje dagPubliceringsdatum2026-07-15Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse, snarast möjligt
Arbetstider: Dagtid, med viss flexibilitet vid behov
Placeringsort: Stockholm med arbete hos kunder i Stockholmsområdet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: jobb@365bts.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 365 BTS AB
(org.nr 559069-0334)
746 32 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10003714