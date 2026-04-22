Underhållstekniker sökes till kund i Skara!
Nr.1 Personalpartner AB / Maskinreparatörsjobb / Skara Visa alla maskinreparatörsjobb i Skara
2026-04-22
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Skara
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Till vår kund söker vi nu underhållstekniker till deras härliga team.
Detta kan vara den perfekta möjligheten för dig som vill vara med och bidra till företagets fortsatta utveckling!Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Som Underhållstekniker har du en stor variation av arbetsuppgifter, där du framför allt ansvarar för den dagliga driften samt skötsel av anläggningen. Även förebyggande underhåll, felsökning och reparation av utrustning och maskiner ingår i arbetet. Arbetet utförs både självständigt och i nära samarbete med produktionen.
Arbetstiden är förlagd till dagtid. Kvällar och helger förekommer vid planerade stopp.
Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär att det är stora möjligheter till anställning hos kund efter en tids inhyrning.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och motiveras av att reparera, skruva och meka. För att trivas i rollen har du lätt för att hantera och agera vid oförutsedda händelser i driften. Du har god förmåga att arbeta proaktivt och se lösningar på uppkomna problem. Vi ser också att du är noggrann och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter, samt gillar att hålla ordning och reda omkring dig. Vi sätter stort värde på din samarbetsförmåga och att du bidrar till en positiv stämning på jobbet.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet och/eller motsvarande utbildning inom mekanik, arbete vid anläggning eller processindustri. En fördel är om du har baskunskaper i styrsystem. God datorvana och B-körkort. Är även meriterande men ej ett krav om du kan Tyska.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering till kund, vilket innebär en möjlighet till heltidsanställning hos kundföretaget. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Richerts gata 4A (visa karta
)
541 31 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Lisa Martinsson lisa@firstpersonal.se Jobbnummer
9870281