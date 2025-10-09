Underhållstekniker med inriktning fastighet till Ragn-Sells!
Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och miljö, med en stark företagskultur som präglas av samarbete och engagemang. Trots att bolaget idag har cirka 2 500 anställda har de lyckats behålla en familjär känsla med ambitiös företagsamhet och korta beslutsvägar. I Sverige har Ragn-Sells drygt 1600 medarbetare och koncernen finns även i Norge, Danmark och Finland.
På anläggningen i Häradsudden blir du en del av en kultur där samarbete och kunskapsdelning är en självklarhet. Här arbetar totalt runt 65 personer, varav cirka 45 är miljöarbetare och resterande tjänstemän. Ragn-Sells erbjuder en prestigelös arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka, utvecklas och vara med på resan mot en mer hållbar framtid.
Varför du ska jobba hos oss?
En trygg arbetsgivare med en platt organisationskultur som erbjuder fina karriärmöjligheter.
En prestigelös arbetsmiljö med välkomnande kollegor och chefer som prioriterar din utveckling.
En organisation som värdesätter delaktighet och som uppmuntrar initiativ för verksamhetens utveckling.
En roll där du aktivt bidrar till ett bättre samhälle där hållbarhet och affärsnytta går hand i hand.
Kontorstider med möjlighet att arbeta hemifrån någon dag i veckan.Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Som underhållstekniker på Häradsudden ansvarar du för att säkerställa driftsäkerhet och funktion på anläggningens byggnader, installationer och yttre/inre miljö. Rollen är bred och varierande med stort inslag av akut underhåll och problemlösning. Du arbetar nära både kollegor och externa leverantörer och blir en viktig del i att hålla anläggningen säker, fungerande och trivsam.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Utföra och samordna löpande underhåll och reparationer på fastigheter, installationer, portar, grindar och låssystem.
Ansvara för beställning och kontakt med entreprenörer och leverantörer vid behov av extern service.
Förebygga och åtgärda problem kopplat till ventilation, brandskydd, skadedjur, vägar och skyltning på anläggningen.
Bidra till att säkerställa att avtalade serviceleverantörer nyttjas på rätt sätt.
Hantera akuta underhållsärenden och stödja organisationen i att snabbt hitta lösningar.
Dokumentera och rapportera utförda åtgärder på ett strukturerat sätt.
Vi söker dig som:
Har gymnasial utbildning, gärna med inriktning teknik, bygg, fastighet eller motsvarande.
Har datorvana och erfarenhet av att arbeta i underhållssystem.
Har erfarenhet av praktiskt underhållsarbete, gärna brett mot fastighetsunderhåll inklusive samordning med externa leverantörer
Har B-körkort.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är om du:
Har erfarenhet av liknade arbete i industriell, process- eller återvinningsverksamhet.
Har erfarenhet av underhållssystemet MaintMaster.
Personliga egenskaper vi värdesätter:
Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med både kollegor och externa parter. Samtidigt är du självgående och trygg i att prioritera och lösa uppgifter på egen hand. Din struktur gör att du kan hålla ordning i en miljö där många uppgifter är akuta, och du trivs i en roll med stor variation och ansvar.
Fortsatt intresserad av rollen?
Vad kul! Då får du mer än gärna ansöka med ett CV så hör vi av oss för ett eventuellt nästa steg i processen.
Den här rekryteringsprocessen administreras av Job Solution Consulting, och kunden har begärt att alla frågor angående tjänsten hanteras av Job Solution Consulting. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
