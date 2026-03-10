Underhållstekniker inom mekanik och automation, Arvid Nordquist
Arvid Nordquist HAB är ett familjeföretag med ca 300 medarbetare över hela Norden som brinner för att erbjuda de bästa smakupplevelserna och produkterna. Vårt sortiment innehåller starka internationella varumärken som kan erbjuda hög kvalitet i kombination med omsorgsfull produktion och minskad påverkan på människa och miljö. Vi behöver stärka vårt team. Rollen passar dig som trivs i en modern produktionsmiljö och som vill vara med och säkerställa hög driftsäkerhet i en välkänd, stabil och värderingsdriven verksamhet. Vi behöver dig som är engagerad och har en god teknisk förståelse för mekanik och underhåll. Vi erbjuder en fartfylld miljö och en trevlig gemenskap där du ingår i en grupp med tekniker. Nu söker vi en Underhållstekniker till vår kaffeproduktion. Arbetet innebär 2-skift (vardagar, dag och kväll). Placeringsort är Järfälla, Du rapporter till Underhållschef.
Läs gärna mer på https://arvidnordquist.se/Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
• Felsökning och avhjälpande underhåll inom mekanik och enklare automation
• Planerat och förebyggande underhåll av maskiner och produktionsutrustning
• Byte av komponenter, reparationer och intrimning av maskiner
• Support till produktionen och nära samarbete med operatörer
• Dokumentation enligt gällande rutinerKvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• Gymnasial teknisk utbildning med inriktning el, mekanik eller motsvarande
• Minst 3 års erfarenhet av tekniskt arbete i industri eller mekanisk verkstad
• Mycket goda kunskaper felsökning i mekaniska, automation/styrning och pneumatiska installationer och reparationer, med förmåga att läsa och förstå mekaniska ritningar (och gärna el-ritningar)
• Erfarenhet av arbete på tekniskt arbete i livsmedelsindustri eller annan teknisk industri är meriterande.
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Utbildning för heta arbeten är meriterande, men ej krav
• Truckkort och Liftutbildning (mobila arbetsplattformar) är meriterande
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du besitter följande kompetenser/egenskaper:
• Initiativtagande och förmåga att kunna fatta beslut
• Självständig och lösningsorienterad
• Strukturerad och kvalitetsmedveten
• Serviceinriktad och trygg i kontakten med produktionen
• Nyfiken och utvecklingsdriven
• Noggrann, analytisk med en god teknisk förståelse
• Kommunikativ och samarbetsvilligSå ansöker du
Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat(er). Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010 207 43 20.
