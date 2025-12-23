Underhållstekniker - Inriktning Mekanik Till Jost Umeå
2025-12-23
Nu söker vi en mekaniker till vår moderna fabrik i Brännland. Som mekaniker hos oss får du en viktig roll i att säkerställa att vår produktion fungerar säkert, stabilt och effektivt. Vi söker dig som är tekniskt nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en varierad vardag där samarbete och utveckling står i fokus.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för hög kvalitet, god arbetsmiljö och ständiga förbättringar i en modern produktionsmiljö.Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
I rollen som mekaniker på underhållsavdelningen arbetar du med både förebyggande och avhjälpande underhåll. Det innebär bland annat inspektioner, kalibreringar, felsökning och reparationer. Arbetet kräver teknisk förståelse, praktisk problemlösningsförmåga och ett intresse för modern teknik såsom automatisering, robotik och datoriserade system.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Arbetsuppgifterna kan ibland innebära arbete på hög höjd, i trånga utrymmen eller i varierande arbetsställningar, alltid med stort fokus på säkerhet och ergonomi.
Arbetsuppgifter i korthet
Planera och genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll
Installationer, ombyggnationer och uppgraderingar av produktionsutrustning
Felsöka och åtgärda mekaniska problem
Felsökning i PLC- och automationsmiljöer
Löpande fastighets- och utrustningsunderhåll
Aktivt deltagande i förbättrings- och kvalitetsarbete
Medverka i och driva tekniska utvecklingsprojekt
Dokumentation och rapportering i underhållssystem
Vem är du?
Vi söker dig som är flexibel, lösningsorienterad och trivs i en roll där arbetsdagen kan variera. Du arbetar nära produktionen och har ett naturligt intresse för att förbättra både arbetssätt och teknik. Samarbete är en självklarhet för dig och du kommunicerar tydligt och respektfullt med kollegor i olika funktioner.
Du är noggrann, strukturerad och följer givna rutiner för kvalitet och säkerhet. Med en positiv inställning bidrar du till en god arbetsmiljö och ett inkluderande arbetsklimat.
Vi ser gärna att du har
Utbildning inom teknik, mekanik, el eller automation, eller annan erfarenhet som bedöms som likvärdig.
Mekanisk kunskap och erfarenhet av underhållsarbete inom industri eller verkstad
Grundläggande system- och felsökningskunskaper
Erfarenhet av PLC, robotik eller automatiserade produktionssystem
Kunskap inom svarv, fräs eller svets
Industrin utvecklas snabbt och vi värdesätter nyfikenhet, lärande och initiativförmåga. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med verksamheten i en miljö där olika perspektiv och erfarenheter ses som en styrka.
Vad kan JOST Umeå erbjuda dig?Hos oss får du arbeta i en internationell miljö för ett världsledande företag. Våra medarbetare beskriver atmosfären hos oss som familjär med härlig stämning mellan kollegor, både inom och mellan avdelningar. Arbetsmässigt finns stor frihet under ansvar, korta beslutsvägar och stora möjligheter till att utvecklas.
Att arbeta hos oss innebär att vara en del av ett team med stark framåtanda, drivkraft och ambition - alltid med kundens bästa i fokus. Vi verkar för att våra kunder ska mötas av produkter med hög kvalitet och det är viktigt för oss att vara nytänkande inom branschen. Genom teknisk utveckling i framkant bidrar vi till framtidens jordbruk.
Som personalförmåner erbjuder vi bland annat friskvårdsbidrag, massage på arbetsplatsen, möjlighet till förmånscykel och privat sjukvårdsförsäkring.
Inkludering i arbetslivet är en självklarhet för oss. Vi vill tillvarata de kvaliteter som en stor mångfald tillför och vi välkomnar därför sökanden av olika kön och bakgrund.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi bakgrundskontroller i samband med rekrytering samt tillämpar slumpvisa drogtester på vår arbetsplats.
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Anställningsform: Tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: Heltid Arbetstid: Varierande arbetstider kan förekomma (dagtid & skiftform) Tillträde: Enligt överenskommelse Adress: JOST Umeå Brännland 300, 901 37 Umeå Kontakt: För mer information kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Samuel Öhberg, rekryterande chef 076-129 80 73. Vid frågor om rekryteringsprocessen vänligen kontakta Linda Sörman, HR 076-148 13 17
