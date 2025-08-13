Underhållssamordnare Till Ostp I Örnsköldsvik
Maskinreparatörsjobb / Örnsköldsvik
2025-08-13
OSTP koncernen är en av världens ledande tillverkare av svetsade rostfria rör och rördelar med tillverkning i Sverige och Finland. OSTP koncernen har ca 500 anställda. I Örnsköldsvik arbetar ca 150 personer fördelat på två fabriker. Örnsköldsvik har en nyckelroll inom koncernen med marknadens bredaste produktsortiment inom rostfria rördelar.
OSTP söker nu en driven och strukturerad Underhållssamordnare till vår verksamhet i Örnsköldsvik. Är du tekniskt kunnig, gillar att ta ansvar och vill vara med och utveckla vårt underhållsarbete? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som Underhållssamordnare har du en central funktion på underhållsavdelningen med ansvar för både planering och operativt stöd. Ditt uppdrag innefattar bland annat att:
* Säkerställa att avdelningsreparatörerna har hög servicegrad av reservdelar.
* Ansvara för inköp och bokföring av reservdelar.
* Dokumentera reparationer och skapa historik i vårt underhållssystem.
* Säkerställa att 100 % förebyggande underhåll (FU) uppnås och dokumenteras.
* Planera och leda servicestopp i projektform med målet att minimera produktionsstopp.
* Arbeta med långsiktiga lösningar - inte bara akuta reparationer.
* Ha god kännedom inom hydraulik och pneumatik, inklusive schemaläsning, felsökning och komponentkännedom.
* Kunna hantera de manuella maskinerna på underhållsavdelningen.
Du blir en viktig kugge i maskineriet och har stort inflytande på hur vi utvecklar och effektiviserar vårt underhållsarbete.
Vem är du
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person med ordning och reda, som trivs i en ledande roll och tar initiativ när det behövs. Du har ett stort tekniskt intresse och gärna en utbildning inom teknik eller motsvarande erfarenhet.
Du har:
* Goda kunskaper inom mekanik, hydraulik och pneumatik
* Förmåga att arbeta självständigt och strukturera din vardag
* Ett intresse av att ta ledningen i gruppen och bidra till lagets framgång
Tjänsten är en kollektivtjänst och du arbetar nära andra tekniker och reparatörer inom underhållsavdelningen.
Välkommen med din ansökan till ett företag där teknik, utveckling och teamwork står i fokus!
Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att höra av dig!Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekrytering samarbetar OSTP med Jefferson wells, en del av ManpowerGroup. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mats Andersson, mats.andersson@jeffersonwells.se
eller på telefon 070-854 30 42 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
Ostp Sweden AB
