Underhållsplanerare Trafikverket (anställning i InfraSociety)
InfraSociety söker en underhållsplanerare till ett längre konsultuppdrag hos Trafikverket i Norra regionen. Uppdraget innebär en central roll i planering, samordning och uppföljning av underhållsinsatser inom infrastruktur.
Du blir anställd av InfraSociety och arbetar på uppdrag hos Trafikverket.
Om uppdraget
I rollen som underhållsplanerare kommer du att:
Planera och samordna underhållsplaner
Följa upp åtgärder, uppdrag och beställningar
Analysera underlag och bidra till beslutsfattande
Vara stöd till chefer och samarbeta med controllers
Säkerställa kvalitet i leveranser och arbetssätt
Du arbetar nära projektteam och har en viktig samordnande funktion i verksamheten.
Placering
Luleå, Skellefteå, Umeå, Härnösand, Sundsvall eller Östersund
Möjlighet till distansarbete upp till 2 dagar per vecka
Omfattning
Heltid (ca 100%)
Start: Maj 2026 eller enligt överenskommelse
Uppdragets längd: ca 16 månader med möjlighet till förlängning
Obligatoriska krav (ska-krav)
För att vara aktuell måste du uppfylla samtliga krav:
Högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi, teknik eller motsvarande, alternativt likvärdig erfarenhet
Minst 3 års erfarenhet av uppföljning av entreprenadkontrakt (erfarenheten får ej vara äldre än 5 år)
Minst 3 års erfarenhet av arbete i ekonomisystem (t.ex. Unit4, Raindance eller liknande)
Minst 1 års erfarenhet av verksamhetsuppföljning (erfarenheten får ej vara äldre än 3 år)
Dokumenterad erfarenhet av arbete i Excel eller likvärdigt verktyg
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Ansökningar som inte uppfyller samtliga krav kommer inte att behandlas.
Kontrollfrågor (måste besvaras med JA)
För att gå vidare i processen behöver du kunna svara JA på samtliga:
Har du minst 3 års erfarenhet av uppföljning av entreprenadkontrakt?
Har du minst 3 års erfarenhet av ekonomisystem?
Har du minst 1 års erfarenhet av verksamhetsuppföljning?
Har du arbetat praktiskt i Excel i din yrkesroll?
Kan du kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift?
Har du relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet?
Meriterande
Erfarenhet från Trafikverket eller annan offentlig beställarorganisation
Erfarenhet av arbete inom infrastruktur eller anläggning
Erfarenhet av samordningsroller

Publiceringsdatum 2026-04-07
Skicka in:
CV som tydligt visar hur du uppfyller samtliga krav
Minst ett relevant referensuppdrag (inklusive kontaktperson)
Urval sker löpande.
Om InfraSociety
InfraSociety är ett konsultbolag inom samhällsbyggnad och offentlig sektor. Vi erbjuder kvalificerade resurser till myndigheter och kommuner med fokus på kvalitet, struktur och resultat.
Har du rätt profil och vill arbeta i ett samhällsviktigt uppdrag? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: info@infrasociety.se Arbetsgivare InfraSociety
Såningsvägen 3
)
518 42 SJÖMARKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Markus Nyström info@infrasociety.se 0739399505 Jobbnummer
9840936