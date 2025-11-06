Underhållsplanerare till Orkla Foods i Kungshamn
Är du en strukturerad och tekniskt intresserad person som trivs med att planera, samordna och skapa ordning i det dagliga arbetet? Då kan rollen som Underhållsplanerare hos Orkla Foods i Kungshamn vara nästa steg för dig!Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Vill du vara med och bidra till en driftsäker och effektiv produktion - Till Orkla Foods i Kungshamn söker vi nu en underhållsplanerare - en nyckelperson som trivs med att planera, samordna och skapa struktur i det dagliga underhållsarbetet.
Som underhållsplanerare ansvarar du för att planera, resurssätta och schemalägga det förebyggande underhållet i fabriken. Du säkerställer att rätt komponenter, material och resurser finns på plats inför planerade underhållsinsatser och samarbetar nära både mekaniker, inköps- och förrådsansvariga.
Rollen innebär även att du deltar i utvecklingsarbetet av underhållsprocesserna, identifierar förbättringsområden och driver tekniska förbättringsinitiativ tillsammans med underhållschef och övriga kollegor.Dina arbetsuppgifter
• Planera och schemalägga fabrikens maskinunderhåll utifrån optimala underhållsfönster
• Säkerställa tillgång till material och resurser inför planerade arbeten
• Koordinera underhållsarbeten med både interna och externa resurser
• Ta in offerter och utveckla beslutsunderlag vid större underhållsinsatser
• Arbeta med utveckling och effektivisering av underhållsprocesser
• Bidra till en långsiktig strategi för ökad driftsäkerhet och tillgänglighet i produktionenKvalifikationer
• Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom industri
• Erfarenhet av planering och underhållsarbete inom tillverkningsindustri
• God datorvana
• Meriterande med erfarenhet av affärssystemet SAP
• B-körkort och tillgång till bilDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, noggrann och har en god problemlösningsförmåga. Du är händig, tar initiativ och tycker om att skapa ordning och reda i ditt arbete. Du trivs både med att arbeta självständigt och i nära samarbete med andra, och bidrar till en positiv och lösningsorienterad arbetsmiljö.
Vi erbjuder
En spännande roll i en välkänd och stabil verksamhet där du får vara del av ett engagerat team med stort tekniskt kunnande. Hos Orkla Foods i Kungshamn får du möjlighet att påverka och utveckla underhållsarbetet i en modern produktionsmiljö - och samtidigt bidra till att skapa produkter som finns på många svenska matbord.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid där du blir anställd av Adecco och uthyrd till Orkla Foods. Start sker så snart som möjligt!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ida Hansson via ida.hansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
