Underhållsmekaniker till vår anläggning i Sikfors
Stenvalls Trä AB, Sikfors / Maskinreparatörsjobb / Piteå Visa alla maskinreparatörsjobb i Piteå
2025-12-11
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenvalls Trä AB, Sikfors i Piteå
Söker du en roll i ett härligt team där du får påverka och ta ansvar? Är du en person med intresse för teknik och mekanik och som gillar problemlösning och effektiva arbetssätt? Då har vi jobbet för dig!
OM JOBBET
Arbetet som underhållsmekaniker hos oss är ett självständigt arbete där du har goda möjligheter att utvecklas. Med din kompetens bidrar du till en effektiv och säker produktion genom fokus på det förebyggande underhållet samt avhjälpande reparationer inom våra olika produktionsprocesser på hela anläggningen. Rollen är central för att minimera driftstopp och optimera produktionens effektivitet.
HUVUDSAKLIGT UPPDRAG
Ditt huvudsakliga uppdrag som underhållsmekaniker är att utföra förebyggande insatser tex smörjning och kontroller samt avhjälpande underhåll av maskiner och annan utrustning. Du kommer att arbeta i vårt underhållssystem där vi rapporterar, planerar och följer upp. Du följer säkerhetsrutiner och säkerställer att arbetet utförs i enlighet med uppsatta kvalitetskrav.
Arbetet utförs i en industriell miljö med buller, tunga lyft och olika arbetsställningar. Du behöver därför ha god fysisk förmåga. Arbetsuppgifter förekommer såväl inomhus som utomhus i varierande temperaturer. Arbete med maskiner och rörliga delar ställer höga krav på att du arbetar säkert och med god riskmedvetenhet för att förebygga olyckor och skador.
VI TROR ATT DU
• Har ett gott ordningssinne och känsla för noggrannhet
• Har teknisk utbildning eller motsvarande kompetens förvärvat på annat sätt
• Har ett starkt intresse av- och grundläggande kunskap om teknik och mekanik
• Är ansvarstagande, gillar att samarbeta, är flexibel och har en god anpassningsförmåga
• Är initiativtagande och ser möjligheter i utmaningar
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med underhållsarbete i industriell miljö. I denna rekrytering lägger vi särskild vikt vid dina personliga egenskaper och din potential att över tid bygga upp en för verksamheten viktig specialkompetens.
KRAV FÖR TJÄNSTEN
• Intresse av- och grundläggande kunskaper om teknik förvärvat genom utbildning och/eller erfarenhet
• God förståelse i svenska (både i tal och skrift)
• Möjlighet att arbeta skift
• B-körkort
MERITERANDE FÖR TJÄNSTEN
• Erfarenhet av underhållsarbete i industriell miljö
• Erfarenhet av svetsning, hydraulik, heta arbeten eller pneumatik
VI ERBJUDER DIG
• Ett stimulerande och meningsfullt uppdrag i ett glatt gäng
• Goda möjligheter till personlig utveckling och lärande
• Generöst friskvårdsbidrag och rabatt på olika varor och tjänster inom koncernen Stenvalls Trä
ÖVRIG INFORMATION
I denna rekrytering använder vi oss av några inledande urvalsfrågor för att få veta mer om dig och dina förutsättningar att passa in i rollen. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning utifrån kollektivavtal. Vi vill också informera om att vi arbetar med löpande urval för intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Alla former av direktkontakt som inte berör frågor om tjänsten, till exempel från bemannings- och rekryteringsföretag eller annonssäljare, undanbedes vänligen men bestämt.
Vi är ett genuint familjeföretag som startades som ett snickeri i Sikfors i Norrbotten 1947. En by omgiven av skog, en skog som vi brukat och förädlat sedan dess. Det är ingen överdrift att säga att vi är hemma i skogen och att vi verkligen brinner för vår hembygd.
Det är kanske därför vi allt sedan starten alltid jobbat för att nyttja den skog vi tar i anspråk så ansvarsfullt som möjligt. Utnyttja alla delar. Optimera uttaget. Därför förädlar vi även klentimmer där andra gör flis av de stockarna. Vi tänkte också cirkulärt och resurseffektivt långt innan vi visste vad hållbarhet var.
För oss är det självklart att återinvestera våra vinster i att utveckla vår verksamhet och indirekt vara en motor för näringslivet i landsbygden. De senaste åren har vi återinvesterat inte mindre än en miljard i ny teknik och förbättrad verksamhet.
I dag är vi 562 anställda på 22 verksamhetsorter som omsätter 2,3 miljarder.
Vi har utvecklats till en koncern, från sågkedja till butikskedja. Idag äger Stenvalls 12 XL-BYGG-butiker. I koncernen har vi också utvecklat flera andra bolag inom olika specialområden, bland annat Kallax Flyg och Genesis IT. En utvecklingsresa som vi bara börjat. För entreprenörskapet är vår livsnerv, att hela tiden utvecklas och bli bättre.Publiceringsdatum2025-12-11KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenvalls Trä AB
(org.nr 556138-5393), http://www.stenvalls.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenvalls Trä AB, Sikfors Kontakt
HR Partner
Justina Hedlund justina.hedlund@stenvalls.se 010-6901243 Jobbnummer
9639840