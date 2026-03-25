Underhållsmekaniker till Orkla Foods i Kungshamn!
2026-03-25
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro. Vi går i täten för hållbar produktutveckling och innovation genom våra välkända varumärken som Felix, Grandiosa, Abba, Kalles, BOB, Ekströms, Risifrutti, Önos, FUN Light, Anamma, Krögarklass, och Paulúns. Vi har en omsättning på cirka 6 miljarder kronor och vårt huvudkontor i Malmö. Vår vision är att vi vill skapa "En bättre vardag" genom att leva upp till våra värdeord - modig, pålitlig och inspirerande.
Vill du arbeta i en framgångsrik organisation med spännande produkter så kan detta vara nästa utmaning för dig!Vi söker nu underhållstekniker till vår Underhållsavdelning som vill vara med och driva vår verksamhet framåt.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Som underhållstekniker kommer du tillsammans med dina kollegor systematiskt planera och utföra underhållsaktiviteter över hela vår produktionsanläggning. Du kommer även arbeta med säkerhet och produktionsrelaterade förbättringar av den utrustning som finns i verksamheten.
I din roll förväntas du självständigt utföra maskinbearbetning för tillverkning och reparation av reservdelar. Du kommer delta i olika projekt och förbättringsarbeten som drivs i anläggningen samt agera som kunskapsspridare både mellan nära kollegor och operatörer.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att lyckas samt trivas i rollen som underhållsmekaniker tror vi att du har:
* Teknisk utbildning och/eller bakgrund inriktad mot verkstad, industri eller automation, eller erfarenhet som kan anses likvärdig.
* Tidigare erfarenhet av underhållsarbete.
* Vana av att använda dator som dagligt verktyg i ditt arbete.
Det är meriterande om du har kunskaper inom pneumatik, maskinbearbetning, svetsning, el- och automationskunskap samt hydraulik och kylteknik.
Vidare tror vi att du har god analytisk förmåga, hög servicekänsla och ett gott ordningssinne. Du är en person med strukturerat arbetssätt och som med lätthet kan ställa om till förändrade förutsättningar. I perioder när arbetsmängden ökar är du initiativtagande och ser lösningar på de problem som uppstår i det dagliga arbetet.
Arbetstiden är vanligtvis förlagd till dagtid men förskjuten arbetstid, övertid och skiftarbete kan förekomma. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad kan Orkla erbjuda dig?
Orkla är ett unikt FMCG-bolag med ett starkt fäste i Norden och växer även mycket inom Europa och flera andra länder, bland annat Indien. Möjligheten att få jobba med starka lokala varumärken i ett växande internationellt bolag ger våra medarbetare möjligheten att göra skillnad och påverka vår utveckling. På Orkla tänker vi globalt men vill utveckla lokala lösningar som tillgodoser våra kunders behov samtidigt som vi utvecklar och stärker våra medarbetare genom att de får göra skillnad.
Hur ansöker jag?
Klicka på länken och följ stegen för att skapa en profil och ansöka till jobbet. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13664-44060577".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orkla Foods Sverige AB
https://www.orkla.se
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Orkla Foods Sweden Kontakt
Nadine Tehyrell 0761019714
9818487