Underhållsmekaniker till livsmedelsproduktion
2026-02-24
Är du tekniskt intresserad, gillar att meka och vill arbeta med problemlösning i en produktionsmiljö? Då kan rollen som underhållsmekaniker vara helt rätt för dig.
Arbetsbeskrvining
Som underhållsmekaniker i köttproduktion ansvarar du för att säkerställa att vår kunds maskiner och tekniska system fungerar optimalt. Ditt arbete består av både reparation och förebyggande underhåll, där du felsöker, analyserar och åtgärdar tekniska fel för att minimera driftstopp och maximera produktionens tillförlitlighet. Du kommer att arbeta med allt från smörjning, reparationer och översyn till att driva mekaniska förbättringar.
Tillsammans med ett engagerat underhållsteam kommer du att bidra till ett effektivt och strukturerat arbetsflöde. Samarbetet inom teamet är viktigt - vi stöttar varandra, delar kunskap och arbetar gemensamt för att hitta lösningar när utmaningar uppstår. Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik, mekanik och tillverkning, och som trivs i en roll där kvalitet prioriteras framför kvantitet. Du är initiativrik, lösningsorienterad och noggrann, med en stark vilja att bidra till ett välfungerande och tryggt arbetsklimat.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är följande:
Felsökning och reparation av maskiner och teknisk utrustning
Genomförande av planerat, förebyggande underhåll
Uppföljning och dokumentation av utfört arbete
Identifiering och rapportering av tekniska avvikelser
Bidra till förbättringsarbeten som höjer säkerhet, kvalitet och effektivitet
Erfarenhet av driftunderhåll, reparation och serviceuppdrag
Du har grundläggande datakunskaper
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, teknik, logistik och industri. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att vara en trygg rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att ta tillvara på talanger och all kompetens på marknaden. På Yourstaff tror vi på mångfald, inkludering och välmående. Våra ledord är tillit, hjärta och långsiktighet som genomsyrar vår verksamhet. Yourstaff är din trygga rekryteringspartner som satsar på rätt matchning och ser medarbetare som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.
Yourstaff AB Kontakt
André Celik
9761575