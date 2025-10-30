Underhållsmekaniker till kund inom fordonsindustrin
Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg
2025-10-30
Är du en erfaren mekaniker som gillar problemlösning och vill jobba nära avancerad testutrustning i en teknisk miljö? Nu söker vi dig som vill bli en viktig del i vår kunds underhållsteam!Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
Som underhållsmekaniker arbetar du med både förebyggande och avhjälpande underhåll av labbutrustning. Du jobbar med allt från felsökning till reparation och förbättringsinsatser - både självständigt och tillsammans med kollegor. Din vardag innehåller allt från praktiskt arbete i verkstaden till dokumentation i underhållssystem.
I rollen är du en nyckelperson för att säkerställa att utrustningen fungerar effektivt och säkert. Du kommer också delta i förbättringsarbeten och ha möjlighet att bidra till hur processer och rutiner ser ut framåt.
Tjänsten är placerad i Göteborg och arbetstider utförs dagtid måndag-fredag, med möjlighet till flex. Tjänsten startar så snart som möjligt enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
Som underhållsmekaniker är dina arbetsuppgifter varerande och det är viktigt att du trivs med denna bredd. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
• Utföra planerat, oplanerat och förebyggande mekaniskt underhåll
• Felsökning och reparation vid driftstörningar
• Utföra och rapportera insatser i underhållssystem
• Sanering efter utförda arbeten
• Delta i förbättringsarbete och komma med förslag på lösningar
• Beställa och hantera reservdelar och förrådsposter
• Delta i arbetsmiljö-, teknik- och kvalitetsforum
• Hålla din kompetens uppdaterad genom utbildning och erfarenhetsutbyte
Om dig:
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av mekaniskt underhåll och som trivs i en miljö där teknik och problemlösning står i fokus. Du har ett stort säkerhetstänk och arbetar både strukturerat och noggrannt, samtidigt som du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter förändrade förutsättningar. Du är en person som tar ansvar, gillar att ta initiativ och ser vad som behöver göras, utan att någon behöver be dig om det. Du har lätt för att samarbeta och delar gärna med dig av din kunskap i ett arbetsklimat där alla hjälps åt.
Viktigt för tjänsten är:
• 3-5 års erfarenhet av mekaniskt underhåll inom industri
• Gymnasieutbildning inom underhåll, svetsteknik eller motsvarande
• God vana av att arbeta i underhållssystem
• Kunskap i Officepaketet
• Svenska och engelska i både tal och skrift
Om ansökan
Rekryteringsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Tveka därför inte med att skicka in din ansökan genom att bifoga CV och klicka på knappen "ansök". Vänligen notera att vi i vissa av våra processer även använder videointervjuer, fler tester och andra bedömningstekniker. Om det är aktuellt i just denna process kommer du att informeras om detta. I denna process efterfrågar vi endast CV, inget personligt brev.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef:
Jennifer Lindqvist på jennifer.lindqvist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, vänligen kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Jobbnummer
9582391