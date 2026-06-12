Underhållsmekaniker till industriföretag i Smålandsstenar
K-Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Hylte Visa alla maskinreparatörsjobb i Hylte
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Underhållsmekaniker till industriföretag i Smålandsstenar
Har du erfarenhet som mekaniker och trivs med att lösa tekniska utmaningar? Vill du arbeta i en varierande roll där du får ta stort ansvar och bidra till en välfungerande produktion? Då kan detta vara tjänsten för dig. Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Vi söker nu en underhållsmekaniker till ett väletablerat industriföretag i Smålandsstenar. Tjänsten är en hyrrekrytering med goda möjligheter till anställning hos kund för rätt person.
Som underhållsmekaniker ansvarar du för att säkerställa driften av företagets produktionsutrustning genom förebyggande underhåll, felsökning och optimering. Du blir en viktig del av verksamheten och arbetar nära produktionen för att skapa effektiva och driftsäkra processer.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Drift och mekaniskt underhåll av produktionsmaskiner
Felsökning, justering och optimering av maskinutrustning
Installation och driftsättning av nya maskiner
Analys och förbättring av maskinprestanda
Arbete med hydraulik, transportband, robotar och kedjedrifter
Viss fastighetsskötsel och tekniskt underhåll
Vi söker dig som
Har erfarenhet av mekaniskt underhåll, gärna inom tillverknings- eller processindustrin
Har god kunskap om maskiner och mekaniska system
Kan arbeta självständigt med felsökning och problemlösning
Har grundläggande elkunskaper
Behärskar svenska eller engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Truckkort är meriterande.
Som person är du ansvarstagande, initiativrik och lösningsorienterad. Du trivs med att ta eget ansvar och har ett genuint tekniskt intresse.
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande roll i en modern industrimiljö
Möjlighet att arbeta med avancerad produktionsutrustning
Hyrrekrytering med goda möjligheter till anställning hos kund
Ett företag med korta beslutsvägar och god sammanhållning
Om K-Bemanning
K-Bemanning är ett lokalt auktoriserat bemanningsföretag med kontor i Gislaved, Värnamo och Jönköping. Med över 20 års erfarenhet inom bemanning, rekrytering och hyrrekrytering hjälper vi både kollektivpersonal och tjänstemän att hitta rätt möjligheter.
Vi erbjuder även utbildningar inom truck, travers, lift samt mätteknik och ritningsläsning. Som auktoriserat bemanningsföretag med R-licens arbetar vi aktivt med kvalitet och etik i vår verksamhet.
Urval sker löpande – välkommen med din ansökan redan idag!
Ansvarig rekryterare
Valdet Rrecajvalle@k-bemanning.se
073-746 11 13 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Bemanning AB
(org.nr 556664-6625)
314 31 HYLTEBRUK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
K-Bemanning AB Jobbnummer
9960753