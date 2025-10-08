Underhållsmekaniker till industriföretag i Örnsköldsvik.
Konsultia AB / Maskinreparatörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskinreparatörsjobb i Örnsköldsvik
2025-10-08
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
UnderhållsmekanikerPubliceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Som underhållsmekaniker arbetar du med underhåll, reparationer, montage och besiktningar av utrustning tillsammans med erfarna kollegor. Du använder underhållsprogrammet i det dagliga arbetet och samarbetar med konstruktionsavdelningen för att ta fram lösningar som förbättrar produktion och kvalitet. Rollen innebär även att du hanterar reservdelar, komponenter och förbrukningsmaterial.Profil
Har du gymnasial utbildning inom mekanik eller motsvarande erfarenhet av underhålls- och reparationsarbete inom industrin? Då kan du vara rätt person för oss!
Det är meriterande om du har kunskaper inom hydraulik och pneumatik. Som person är du positiv, noggrann och serviceinriktad. Du trivs med att samarbeta med kollegor, är flexibel och har lätt för att prioritera när arbetsbelastningen varierar.
Övrig information
Detta uppdrag innebär att du är anställd av Konsultia men tillbringar dina arbetsdagar hos vår kund i Örnsköldsvik. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är endera dagtid eller 2-skift beroende på tjänst.
Välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Linda Wedin vid funderingar, linda@konsultia.seOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3318". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Linda Wedin linda@konsultia.se Jobbnummer
9546458