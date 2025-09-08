Underhållsmekaniker till Anrikningsverket Boliden
Lernia Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Skellefteå Visa alla maskinreparatörsjobb i Skellefteå
2025-09-08
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Skellefteå
, Robertsfors
, Piteå
, Vindeln
, Luleå
eller i hela Sverige
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll:
Är du en skicklig mekaniker som letar efter ett omväxlande jobb? Vill du verka i en industriell miljö där din kreativitet uppskattas, och där du tillsammans med kollegor strävar efter ständig utveckling?
Vi söker dig som vill jobba som mekaniker i vårt anrikningsverk i Boliden. Här får du chansen att utveckla dina kunskaper inom problemlösning, komma med innovativa idéer och växa i din yrkesroll. I din yrkesroll kommer även datahantering att vara en av vardagssysslorna.
Ditt team:
Du kommer att vara en del av ett team av erfarna kollegor som ansvarar för underhåll av produktionsutrustningen, vilket säkerställer att verksamheten fortlöper utan avbrott. Varje morgon börjar vi med att fördela dagens uppgifter, och du kommer att märka att ingen dag är den andra lik. Arbetet utförs ofta i grupp eller där du och en till kollega utför olika uppdrag.
Det kan tex handla om att du får skruva i pumpar, svetsa ihop eller dra ledningar.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta i en komplett verkstad där teamet kan serva och underhålla utrustning. Större delen av arbetet utförs ute i verksamheten. Fokus ligger till stor del på förebyggande underhåll för att reparationer så långt som möjligt ska kunna undvikas. Du kommer att arbete med ett program som heter Maximo, ett underhållssystem som kommer bli en del inom ditt ansvarsområde.
I uppdraget ingår även underhållet i ett nytt verk för tellur som används i exempelvis solceller, och ett närliggande lakverk för ädelmetaller.
Vill du veta mer om anrikningsverk? Klicka här. (Gruvor - Boliden)
Du jobbar dagtid, måndag till fredag. Beredskap ingår i tjänsten och när det är dags och du är tillräckligt trygg i rollen ingår du i den. Tjänsten är på 100% och påbörjas med en provanställning på 6 månader.
Ditt bidrag:
Teamet söker dig som är nyfiken, teknikintresserad och som tycker om att komma på smarta lösningar. Du gillar teamwork samtidigt som du arbetar bra själv, tar egna initiativ och är noggrann. Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning
• Något års praktiskt erfarenhet av maskiner, mekanik och gärna svetsning
• Kommunicera på svenska och engelska
• B-körkort
Varför arbeta tillsammans med oss:
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Vill du veta mer om rollen? Kontakta arbetsledare Bjarne Hägglund på telefon 0910-77 43 77
Vänligen observera att detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Lernia ansvarar för rekryteringsprocessen men att anställning sker direkt hos Boliden. Frågor om ansökan besvaras av vår ansvariga rekryterare Christina Rönnegard christina.ronnegard@lernia.se
.
Facklig information får du av IF Metall Boliden 0910-77 41 03
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 29/9 2025 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9497877