Underhållsmekaniker sökes omgående för en tillsvidareanställning!
Vill du arbeta nära tekniken och påverka produktion, kvalitet och driftsäkerhet? Vi söker en underhållsmekaniker med underhållserfarenhet för inställning, drift och underhåll.
Om rollen
Som underhållsmekaniker arbetar du med att säkerställa att roboten är korrekt inställd, redo för produktion och fungerar stabilt över tid. Rollen kombinerar omställning, felsökning och förebyggande underhåll, och passar dig som trivs nära maskinen och produktionen. Detta är ett konsultuppdrag på 6 månader som sedan övergår till en tillsvidareanställning hos kund.
Du är en nyckelperson mellan produktion, teknik och underhåll, med stort ansvar för att maskinen levererar rätt kvalitet i rätt takt.
Arbetsuppgifter
Kommer att till stor del serva maskiner, tillverka hjälpmedel till produktion och lager
Säkerställa rätt parametrar, funktion och kvalitet före produktionsstart
Utföra löpande och förebyggande underhåll på maskinen
Felsöka mekaniska, pneumatiska och enklare elektriska problem
Åtgärda störningar och minimera stillestånd
Dokumentera utförda åtgärder och bidra till förbättring av arbetssätt
Samarbeta tätt med operatörer, produktion och teknisk funktion
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Är kunnig i hydralik, pneomatik, mekanisk lagd, svetskunnig, van vid metallbearbetning och kunna optimera flöden
Som person är du arbetsvillig, social och ordningsam
Vi ser att du har en vilja att utvecklas inom företaget
Har praktisk erfarenhet av industriella maskiner eller automatiserade produktionsceller
Är tekniskt nyfiken och trivs med felsökning och problemlösning
Har erfarenhet av eller intresse för förebyggande underhåll
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs i en roll där du arbetar hands-on i produktionen
Meriterande
Erfarenhet inom området är önskvärt
Vi erbjuder
En teknisk och varierande roll nära produktionen
Möjlighet att påverka driftsäkerhet och förbättringsarbete
Arbete i en miljö med korta beslutsvägar och tydligt ansvar
En stabil arbetsplats med fokus på kvalitet och funktion
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
