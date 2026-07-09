Underhållsmekaniker - en bred och varierad roll inom industrin
Jernbro Industrial Services AB / Maskinreparatörsjobb / Kiruna Visa alla maskinreparatörsjobb i Kiruna
2026-07-09
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Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik?
Hos oss blir du en del av ett erfaret och sammansvetsat team där säkerhet, gemenskap och yrkesstolthet står i centrum. Här arbetar ni tillsammans, stöttar varandra och har roligt på jobbet. Vi erbjuder en bred och varierad roll där du arbetar med mekaniskt underhåll, felsökning, reparationer och tillverkning. Ingen dag är den andra lik och du får möjlighet att utvecklas tillsammans med ett engagerat team.
Vi växer och söker nu en underhållsmekaniker som vill vara med och utveckla vår verksamhet i Kiruna.
Om rollen
Som underhållsmekaniker arbetar du med både förebyggande och avhjälpande underhåll i industriella miljöer. Du blir en del av ett team där ni tillsammans planerar, löser problem och hjälper varandra i det dagliga arbetet.
Vardagen är varierad och du arbetar med mekaniskt underhåll, service, felsökning och reparation av maskiner och produktionsutrustning. Rollen omfattar även tillverkning och anpassning av mekaniska lösningar utifrån verksamhetens och kundernas behov.
Det här är en bred roll för dig som gillar praktiskt arbete, tekniska utmaningar och att samarbeta med andra. Hos oss får du möjlighet att utveckla dina kunskaper, arbeta med olika typer av uppdrag och vara en del av ett team med stark gemenskap där vi har roligt tillsammans samtidigt som vi levererar hög kvalitet till våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll
Felsöka, serva och reparera maskiner och produktionsutrustning
Delta i tillverkning och anpassning av mekaniska lösningar
Läsa ritningar och dokumentera utfört arbete
Bidra till ett säkert, effektivt och kvalitativt utförande
Samarbeta nära kollegor och arbetsledning i det dagliga arbetetPubliceringsdatum2026-07-09Profil
Vi söker dig som trivs i en praktisk och varierande roll där problemlösning är en naturlig del av vardagen. Du gillar att ta ansvar, arbetar strukturerat och har ett stort fokus på säkerhet och kvalitet.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av mekaniskt arbete inom industri
God förmåga att läsa och förstå ritningar
God industrivana och erfarenhet av att arbeta i industriella miljöer
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av förebyggande underhåll
Erfarenhet av industriellt underhåll
Erfarenhet av tillverkning och mekaniskt verkstadsarbete
Erfarenhet av svetsning
Annan relevant erfarenhet från mekaniskt arbete inom industrin
Därför ska du välja oss
Hos oss blir du en del av ett företag där beslutsvägarna är korta och där vi hjälps åt för att lyckas tillsammans. Vi tror på frihet under ansvar och på att ge våra medarbetare möjlighet att utvecklas i takt med verksamheten.
Vi erbjuder:
En bred och varierad roll med omväxlande arbetsuppgifter inom underhåll och tillverkning
Ett stabilt och sammansvetsat team med hög kompetens och stark gemenskap
En arbetsplats där vi hjälper varandra och har roligt tillsammans
Möjlighet att utvecklas och bredda din tekniska kompetens
En arbetsplats där säkerhet alltid kommer först
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka ditt arbete
Marknadsmässiga villkor och ett attraktivt förmånspaket, inklusive friskvårdsbidrag
Vill du veta mer om tjänsten?
Kontakta rekryterande chef: Erik Kangas på telefon 0702-811669.
Välkommen med din ansökan och till ett jobb där din kompetens gör skillnad!
Urval sker löpande. Under semesterperioden kan återkopplingen ta något längre tid än vanligt, men vi går igenom ansökningarna så snart vi har möjlighet. Tack för ditt tålamod!
Jernbro-koncernen är Skandinaviens ledande kunskapspartner inom industriella tjänster för hållbar driftsäkerhet. Genom att förena kunskap, teknik och människor ansvarar vi för att produktion och samhällskritisk infrastruktur inte stannar – dygnet runt.När anläggningar behöver utvecklas eller förändras leder och genomför vi varje industriellt projekt med anpassade lösningar som stärker tillförlitlighet och effektivitet. Genom industriella lösningar, optimeringsinsatser och löpande underhåll säkerställer vi att helheten fungerar och att verksamheten kan fortsätta utvecklas över tid.Jernbro omsätter 2,5 miljarder kronor och har cirka 1 300 specialister. Vi finns lokalt på omkring 35 strategiska platser i Sverige, Norge och Danmark, där vår närhet och djupa förståelse för våra kunders processer bidrar till ökad effektivitet, långsiktig konkurrenskraft och hållbart värdeskapande.Jernbro – garanten för en välmående skandinavisk industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jernbro Industrial Services AB
(org.nr 556912-0149), https://jernbro.com/
981 38 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jernbro Jobbnummer
9998592