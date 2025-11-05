Underhållslogistiker till stort energibolag i Stockholm!
Vi söker just nu en strukturerad och nyfiken lagspelare till Värtaverket. Vill du ha en viktig roll i att säkerställa smidig drift på ett av Stockholms största energibolag? Har du god datavana och vill arbeta både administrativt och praktiskt? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag.
Startdatum: Snarast möjligt
Omfatting: Heltid
Placering: Värtaverket
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ansvara för inköp
• Lagerhållning av reservdelar och material
• Genomföra löpande inventering och saldohantering i underhållssystemet (IFS)
• Leverera och lämna ut reservdelar och material till tekniker och underhållsteam
• Truckkörning förekommer
Och mycket mer!
Vem är du?Kvalifikationer
Truckkort A och B
B-körkort
Goda datakunskaper och har arbetat i MS Officepaket
Svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande om du haft en liknande tjänst tidigare samt arbetat i systemet IFS.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in din ansökan redan idag!
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
