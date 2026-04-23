Underhållslogistiker till stort energibolag i Högdalen!
2026-04-23
Vår kund söker nu en underhållslogistiker till sin anläggning Högdalen. Rollen är operativ med ett tydligt administrativt fokus och innebär ansvar för inköp, lager, materialflöden och leverantörskontakter inom underhållsverksamheten.
Detta är en möjlighet för dig som vill ta nästa steg inom lager och logistik, få mer ansvar och arbeta i en samhällsviktig verksamhet med höga krav på struktur, säkerhet och samarbete.Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Tjänsten är på heltid med arbetstid dagtid, måndag till fredag.
Startdatum är snarast möjligt.
Placering i Högdalen. Resor till andra anläggningar kan förekomma.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen kommer du bland annat att ansvara för:
• Inköp av reservdelar och material
• Lagerhållning av reservdelar och material
• Löpande inventering och saldohantering i underhållssystemet IFS
• Leverans och utlämning av reservdelar och material till tekniker och underhållsteam
• Truckkörning förekommer i tjänsten
• Administrativt arbete kopplat till inköp, beställningar och uppföljning
Och mycket mer!
Vem är du?Kvalifikationer
• Truckkort
• B-körkort
• Goda datakunskaper och har arbetat i MS Officepaket
• Svenska och engelska, i tal och skrift
• Erfarenhet av inköp eller liknande administrativa uppgifter
Meriterande om du haft en liknande tjänst tidigare samt arbetat i systemet IFS.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in din ansökan redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
121 07 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uniflex Sverige AB Kontakt
Valdemar Aksberg support@uniflex.se Jobbnummer
9872904