Underhållskoordinator till Operativt underhåll i produktionen
Spendrups Bryggeri AB / Gruv- och metallurgijobb / Ludvika
2026-02-23
Anställningsform: tillsvidareanställning, heltid/dagtid | Tillträdesdag: enligt överenskommelse | Ansök senast: 6 mars
Är du en strukturerad och kommunikativ person med en passion för planering och samordning? Vill du vara en nyckelspelare på vår underhållsavdelning? Då kan detta vara rollen för dig! Vi gör en organisationsförändring inom underhåll och söker nu tre underhållskoordinatorer med olika ansvarsområden.
Om rollen
Som Underhållskoordinator ansvarar du för koordinering och samordning av alla löpande underhållsaktiviteter inom produktionen som omfattar avdelningarna media, process och tappning.
Du kommer att arbeta i enlighet med Spendrups underhållsprocess, vilket innebär att du följer etablerade rutiner och metoder för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i underhållsarbetet. Du rapporterar till chefen för Operativt Underhåll i produktionen och har nära samarbete med såväl övrig underhållsorganisation som andra funktioner inom organisationen.
Du kommer leda och följa upp det dagliga arbetet för ett team på 10 skiftgående och 8st dagtidsgående mekaniker, där samarbete och kommunikation är avgörande för att säkerställa leveransen av underhållsarbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Leda och följa upp teamets dagliga operativa arbete
Schemaläggning och samordning av underhållsaktiviteter på både kort och lång sikt för att jämna ut behoven och säkerställa ett effektivt nyttjande av resurser
Tilldelning på veckobasis och uppföljning av genomförda aktiviteter mot veckomål
Samordning med driften för att optimera behovet av underhållsfönster
Leda planering, genomförande och uppföljning av inplanerade underhållsfönster
Inköp av externa tjänsteleverantörer vid ökade resursbehov
Samarbete med resterande underhållsavdelning och övriga funktioner inom bryggeriet
Vem är du? Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har god kommunikativ förmåga. Du har erfarenhet av planering, gärna inom underhåll, och är van vid att arbeta med flera intressenter samtidigt.
Vi ser gärna att du har:
En teknisk bakgrund gärna med erfarenhet av underhållsarbete
Erfarenhet av schemaläggning och samordning av underhållsaktiviteter eller erfarenhet från annan liknande verksamhet är meriterande men inget krav
Erfarenhet av att arbetat med underhållssystemet IBM Maximo är meriterande
Vi erbjuder En spännande och dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och utveckla vårt underhållsarbete. Du blir en del av ett team där samarbete och engagemang står i fokus.
Vill du vara med och göra skillnad i vår verksamhet? Skicka in din ansökan redan idag!
Chef operativt underhåll: Kenneth Axelsson, 0765169016
Underhållschef: Fredric Melin, 0705504576
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
