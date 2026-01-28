Underhållskoordinator Lokal och fastighetsstöd, förskoleförvaltningen
2026-01-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20260206
Vill du bidra till att skapa trygga, funktionella och väl underhållna lokaler för Malmös yngsta? Vi söker nu en underhållskoordinator med särskilt ansvar för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) till enheten för Lokal och fastighetsstöd på förskoleförvaltningen.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Som underhållskoordinator ger du bästa möjliga stöd till förvaltningens förskolor i frågor som rör våra lokaler. Du tar emot, bedömer, prioriterar och fördelar inkommande felanmälningar i vårt ärendehanteringssystem och säkerställer att de hanteras effektivt och med god kvalitet.
Du samverkar nära lokalsamordnare, vaktmästare, fastighetsägare och externa entreprenörer för att planera och följa upp åtgärder. En viktig del av uppdraget är att analysera återkommande driftproblem och bidra till långsiktiga och hållbara lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ta emot, bedöma, prioritera och fördela inkommande felanmälningar i vårt ärendehanteringssystem
• Beställa och följa upp interna och externa tjänster
• Samverka med lokalsamordnare, vaktmästare och fastighetsägare för att planera och genomföra åtgärder
• Följa upp status och kvalitet i utförda uppdrag
• Samverka med fastighetsägare vid underhålls- och garantiärenden
• Analysera trender i inkommande ärenden, identifiera återkommande driftproblem och föreslå förbättringsåtgärder
• Analysera statistik och rapportera trender och utvecklingsbehov till enhetschef
• Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och digitala stödverktyg
• Samverka med planeringssekreterare kring utveckling och använding av ärendehanteringsystemet
• Ansvara för samordning, uppföljning och kontroll av förvaltningens systematiska brandskyddsarbete
• Agera stöd och rådgivarare till förskolorna i det systematiska brandskyddsarbetetKvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och initiativtagande. Du har en stark servicekänsla och vilja att bidra till en välfungerande verksamhet. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team så väl som självständigt.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.Erfarenheter
• Minst 3 års erfarenhet av arbete med fastighetsförvaltning, drift, underhåll och lokaladministration.
• Erfarenhet av felanmälan, ärendehantering och samordning.
• Kunskap om gränsdragningslistor, avtalsstyrning och underhållsprocesser.
• God systemvana (ärendehanteringssystem, Office 365, Excel).
• Förmåga att tolka tekniska underhållsfrågor och prioritera åtgärder.
Det är meriterande om du dessutom har:
• Erfarenhet av fastighetsnära tjänster i offentlig förvaltning
• Kunskap om AFF, ABFF
• Kunskap om LOU (Lagen om offentlig upphandling)Utbildningsbakgrund
• Akademisk utbildning inom fastighetsförvaltning, byggteknik, fastighetsekonomi, samhällsplanering eller liknande
eller
• Yrkeshögskoleutbildning inom fastighetsförvaltning, bygg, teknik, drift samt systematiskt brandskyddsarbete
Det är meriterande om du dessutom har genomgått SBF brandskyddsutbildning och/eller utbildning inom något av följande områden:
• projektledning
• ärendehantering
• digitalisering
• serviceledning
• offentlig förvaltning
Om arbetsplatsen
Som en del av enheten för Lokal och fastighetsstöd ingår du i ett kompetent team på 17 medarbetare, bestående av lokalsamordnare, vaktmästare och underhållskoordinatorer. Vårt arbete sker i nära samarbete med övriga funktioner inom Förskoleförvaltningen. Vi har ett gott och öppet samtalsklimat och värnar om en god arbetsmiljö. Arbetet utförs på vårt kontor i centrala Malmö men också digitalt genom distansarbete. För att vara framgångsrika i vårt uppdrag fokuserar vi på professionella och goda relationer och ett gott arbetsklimat.
Enheten för Lokal och fastighetsstöd utvecklar och förbättrar de fysiska miljöerna i samarbete med förskola och fastighetsägare. Enheten ger även stöd och service till förvaltningens verksamheter, driver utveckling samt deltar i stadsövergripande utredningar.
Förskoleförvaltningen är en av de största förvaltningarna i Malmö stad med cirka 4 600 medarbetare som dagligen möter omkring 15 500 barn och deras vårdnadshavare på våra 190 förskolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Jimmi Johnsson jimmi.johnsson@malmo.se 0704-260460 Jobbnummer
9709892