Underhållsingenjör Till Saab Aeronautics - Kvalitet I Fokus!
Om SAAB Aeronautics
SAAB Aeronautics utvecklar och producerar avancerade flygsystem, bland annat Gripen, Special Mission-flyg och olika delsystem. Verksamheten finns främst i Linköping och samlar ett stort ingenjörskluster inom flygteknik, elektronik, software och integration. Aeronautics ansvarar för hela kedjan - från design och test till produktion och underhåll - och arbetar nära både Försvarsmakten och internationella kunder. Fokus ligger på högteknisk nivå, säkerhet och långsiktiga lösningar.
Om närmsta gruppen
Gruppen består av tjejer och killar i blandade åldrar, med en snittålder runt 30-35 år och är en blandning av juniora och mer seniora kollegor. Här finns en stark sammanhållning och en lättsam kultur, ofta präglad av gemensamma intressen som sport, flyg och fiske. Teamet rymmer fyra ingenjörer som stödjer produktionen - två inom hydraulik och två inom luft och bränsle. Det är ett tight och stöttande team där man trivs och har kul tillsammans.
Om rollen som Underhållsingenjör
I rollen ansvarar du för att kvalitetssäkra och godkänna arbetet på en specifik flygplansapparat genom att granska teknikernas arbete, säkerställa korrekt dokumentation, följa flygtillstånd samt hantera taggning, exportkontroll och utskick. Under första året arbetar du under ett certifikat och tar successivt över mer ansvar, inklusive att lösa tekniska avvikelser som eskaleras från tekniker och vid behov samarbetar du med andra avdelningar. När du är certifierad uppdaterar du även relevant dokumentation, såsom CMM och säkerställer att teknikerna har rätt förutsättningar att utföra sitt arbete på ett korrekt och säkert sätt.
Urval av arbetsuppgifter:
• Läsa in och förstå teknisk dokumentation för olika komponenter och system.
• Uppdatera och kvalitetssäkra instruktioner och tekniskt underlag (t.ex. CMM relaterade dokument).
• Arbeta nära verkstaden och stötta tekniker i reparationer, inklusive felsökning vid behov.
• Säkerställa att rätt dokument används och att allt arbete följer gällande instruktioner och flygkrav.
• Arbeta löpande i datorbaserade system och hålla dokumentation och processer uppdaterade.
Skallkrav
YH/Högskoleingenjör inom maskinteknik eller liknande utbildning med inriktning mekatronik eller mekanik eller liknande
Minst 1 års relevant arbetslivserfarenhet som Produktionstekniker, Underhållsingenjör eller Kvalitetsingenjör eller likande roll
Krav på svenskt medborgarskap
God förmåga i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Tekniskt intresse
• Flygintresse
• Ledaregenskaper
• Varit medlem i studiesocial förening
Vem är du som söker?
• Nyfiken
• Initiativtagande
• Lösningsorienterad
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning.
För denna tjänst kommer du under de inledande 12 månaderna vara anställd genom Framtiden med goda möjligheter att därefter bli direktanställd hos SAAB.
Rekryteringsprocess
Intervju (Framtiden)
Tester
Referenstagning
Intervju SAAB
Beslut
