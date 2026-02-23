Underhållsingenjör till Nordkalk Storugns, Gotland
Nordkalk AB / Maskiningenjörsjobb / Gotland Visa alla maskiningenjörsjobb i Gotland
2026-02-23
Vårt uppdrag
Skulle du vilja verka som underhållsingenjör i en framåtblickande industri med fokus på hållbara lösningar, samtidigt som du får chansen att bo och arbeta på vackra Gotland? Nordkalk erbjuder en unik möjlighet att bli en del av en verksamhet med över 125 års historia och en central roll i Europas kalkstensindustri.
En spännande roll för dig som är redo för nästa steg i din karriär!Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Som underhållsingenjör på Nordkalk är du en nyckelperson och leder projekt samt skapar förutsättningar för att göra rätt investeringar för framtiden. Ditt fokus ligger på att optimera underhållet av befintlig maskinpark samt ta fram underlag för rätt investeringar.
Dina huvuduppgifter inkluderar:
Att kunna självständigt driva projekt
Anpassning vid förändringar och hantering av oförutsedda händelser
Planera, leda och följa upp förebyggande och avhjälpande underhåll
Driva tekniska förbättringsprojekt tillsammans med produktion och drift
Delta i investeringsprojekt - från idé till färdig installation
Analysera felorsaker och implementera långsiktiga lösningar
Arbeta med dokumentation, reservdelsstrategi och underhållssystem
Bidra till utvecklingen av vårt digitala underhållsarbete i vårt affärssystem IFS
Verka för optimering av maskinpark Driva projekt kopplat till hälsa & säkerhetProfil
Vi söker dig som har erfarenhet i ledande befattning i en operativ produktionsmiljö och som med fördel har arbetat inom täkt- eller gruvindustrin. Alternativt har du erfarenhet från en liknande roll inom industri eller byggbranschen. För att lyckas och trivas i tjänsten besitter du en teknisk förståelse kring maskiner och produktionsutrustning. Vidare har du kunskap och erfarenhet inom ISO-standarder, dokumentation och kvalitetskrav.
Eftersom rollen kräver kommunikation med olika intressenter behöver du vara flytande i svenska och engelska, både i tal och i skrift. Du innehar körkort B.
Vi söker dig som
Har en ingenjörsutbildning med inriktning mot maskinteknik, underhåll, industriell ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet Har erfarenhet av arbete med tekniskt underhåll i processindustri, gruv, stenbrott, cement eller liknande Är van vid att arbeta både operativt och strategiskt med underhållsfrågor Har god systemvana - gärna erfarenhet av underhållssystem Är kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker en trygg och stabil underhållsingejör med stark problemlösningsförmåga. Du är van vid att fatta beslut självständigt och drivs av att skapa förutsättningar för en välfungerande och effektiv maskinpark. För att lyckas i rollen trivs du i en miljö där förutsättningarna kan ändras med kort varsel. Du ser samarbete med samtliga avdelningar som en självklar del i ditt arbete och arbetar för en prestigelös kultur där man hjälper varandra vid behov.
Varför Nordkalk och Gotland?
På Nordkalk får du en arbetsmiljö där industriell expertis kombineras med en unik livsstil. Gotland erbjuder fantastisk natur, närhet till havet, en aktiv fritid och en trygg gemenskap. Hos Nordkalk får du dessutom en stabil arbetsgivare som aldrig redovisat förlust under sina över 125 år i branschen. Vi erbjuder också hälsofrämjande förmåner, fri pensions- och försäkringsrådgivning, bonusprogram och kontinuerliga kompetens- och utbildningsmöjligheter. Självklart har vi kollektivavtal. Utöver detta så erbjuder vi också:
Ett självständigt och utvecklande arbete i en tekniskt intressant miljö Möjlighet att påverka och modernisera underhållsarbetet i en viktig samhällsbransch En arbetsplats där hållbarhet, säkerhet och kvalitet står i centrum
Vill du vara med och forma framtidens kalkindustri samtidigt som du får ta del av det vackra Gotland?
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Du rapporterar till teknisk chef
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Gotland
Hälsokontroll genomförs som ytterligare steg i processen.
För frågor, vänligen kontakta teknisk chef Sebastian Engström Barck, sebastian.engstrom@kpab.nu
eller 070- 226 19 73
För personalrelaterade frågor kontakta marcus.lindner@nordkalk.com
eller 072- 348 06 48.
Om Nordkalk
Nordkalk AB är den ledande kalkstensaktören i norra Europa med fokus på hållbara lösningar. Vi bidrar till en ljusare morgondag med vår kalksten. Den ger näring åt jorden som föder oss, renar vattnet vi dricker och luften vi andas och är avgörande för flera kritiska industriella processer, såsom stål- och papperstillverkning. Med en verksamhet på mer än 30 orter i Europa finns vi alltid nära våra kunder. Vi är verksamma i 10 länder runt Östersjön och har ett starkt fotfäste i Centraleuropa. Vårt huvudkontor ligger i Pargas, Finland. Vårt fokus är cirkulära bränslen - nu och framåt. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordkalk AB
(org.nr 556073-4054) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9757462