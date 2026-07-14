Underhållsingenjör till anskaffningsprojekt i Skövde
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Skövde Visa alla byggjobb i Skövde
2026-07-14
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Skövde
, Tidaholm
, Götene
, Skara
, Falköping
eller i hela Sverige
Vår klient leder vägen inom framtidens mobilitet genom banbrytande teknisk innovation. Här får du möjligheten att arbeta i en högautomatiserad miljö där precision och driftsäkerhet står i centrum för produktionen.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Vår kund är ett ledande automationsbolag i Skövde som utvecklar smarta och effektiva produktionslösningar för industrin. I det här uppdraget kommer du att arbeta som konsult hos en av deras största partners – en världskänd aktör inom fordonsindustrin, även de baserade i Skövde. Här kliver du rakt in i en modern produktionsmiljö där du blir en nyckelperson i att forma framtidens tillverkning. Du får det bästa av två världar: tryggheten och expertisen hos automationsbolaget, kombinerat med de stora resurserna och den tekniska bredden hos det globala industriföretaget.
I rollen som underhållsingenjör blir du en central del av ett spännande anskaffningsprojekt, där du ansvarar för att framtidssäkra underhållet redan under maskinernas och utrustningens konstruktionsfas. Vi söker dig som är en trygg och erfaren tekniker eller ingenjör med en solid bakgrund inom underhåll, och som är van vid att navigera i komplexa tekniska projekt. Du har en naturlig förmåga att se helheten, samarbeta med olika kontaktytor och säkerställa att driftsäkerheten håller absolut högsta klass från dag ett.
Du erbjuds Du erbjuds en stimulerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter och chansen att arbeta med den senaste tekniken inom fordonsindustrin.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett helhetsansvar för maskinparkens tekniska status, från operativ problemlösning till strategisk planering och implementering av underhållsprocesser. Några exempel på arbetsuppgifter är följande
Kravställning och granskning
Analys och systemuppbyggnad
Mottagande och kvalitetssäkring
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet av mekanisk underhåll
Har obehindrade kunskaper i svenska, i tal och skrift
Grundläggande förståelse för industriella produktionsprocesser
Förmåga att läsa tekniska ritningar och scheman
Det är meriterande om du har
Kunskaper inom maskinteknik
Erfarenhet av automationsteknik
Erfarenhet från fordonsindustrin
Utbildning inom underhållsteknik, automation eller annat som vi bedömer som likvärdig
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Tillitsfull
Hjälpsam
Ordningsam
Stabil
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "42TL9C". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10002763