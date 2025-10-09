Underhållsingenjör som vill utveckla både teknik och processer
2025-10-09
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
söker nu en Underhållsingenjör till vår sektion Underhåll, som är en del av den produktionstekniska avdelningen på SAAB Dynamics produktionssite i Björkborn, Karlskoga.
Vår sektion ansvarar för underhåll av verktyg, utrustningar och maskiner - och arbetar i nära samarbete med kollegor inom produktion, kvalitet och övriga produktionstekniska områden. Här blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans säkerställer att vår produktion fungerar effektivt, säkert och tillförlitligt.
Som underhållsingenjör har du ett helhetsansvar för våra underhållsobjekt genom hela deras livscykel - från planering och drift till vidareutveckling och modernisering. Rollen är varierande och kombinerar teknik, analys och praktiskt arbete i en stimulerande produktionsmiljö.
Du kommer bland annat att:
* Planera och schemalägga förebyggande och avhjälpande underhåll i nära samarbete med produktionen
* Leda och samordna större felsökningsinsatser
* Ha kontakt med leverantörer, både nationellt och internationellt, samt planera deras insatser på plats
* Ansvara för dokumentation kopplat till underhållsaktiviteter
* Delta i ombyggnad och uppgradering av produktionsutrustning
* Stötta produktionen med teknisk support och tillsyn
* Hantera inköp av reservdelar och tjänster kopplade till underhållsarbetet
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund, gärna med erfarenhet inom industriellt underhåll, maskinteknik eller automation. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har ett naturligt problemlösande och analytiskt förhållningssätt.
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, kommunikativ och nyfiken på att utveckla både processer och teknik. Du har en god förståelse för mekanik, pneumatik och/eller el, och är van vid felsökning och teknisk analys.
Vi ser gärna att du har en högre teknisk utbildning, alternativt flera års erfarenhet av arbete inom underhåll på system- eller komponentnivå, eller liknande verksamhet.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då rollen innebär dokumentation på båda språken.
Vi ser att du du har förmågan att hantera flera projekt och uppgifter parallellt och trivs i en miljö där samarbete, flexibilitet och prestigelöshet är viktiga framgångsfaktorer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - vi söker en person som tar ansvar, driver arbetet framåt och trivs med att lösa tekniska utmaningar tillsammans med andra.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassning kan detta innebära krav på visst medborgarskap.
Observera att vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har passerat.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
