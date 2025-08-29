Underhållsingenjör Signal till Mellersta Nord
Har du erfarenhet från underhållsarbeten inom signal och vill jobba med dagliga leveranser med stor betydelse för samhället? Nu har du möjlighet att söka tjänsten som Underhållsingenjör Signal med ansvar för järnvägssektion Nord i Mellersta regionen. Välkommen med din ansökan!
Underhållsingenjören stödjer verksamheten med teknisk kompetens och är en central resurs för arbetet med uppföljning och analys av fel och störningar i anläggningen. I rollen som underhållsingenjör stödjer du projektledaren genom att exempelvis:
säkerställa att åtgärder genomförs enligt avtalat kontrakt samt utifrån lagar, regler, riktlinjer, förordningar och aktuella arbetsinstruktioner
följa upp anläggningens tillstånd och identifiera behov av åtgärder
följa upp felavhjälpningstider vid felavhjälpning
utföra systematisk kontroll av leveransuppfyllnad enligt gällande plan
säkerställa teknisk säkerhetstyrning inom teknikområdet
driva produktionstekniska möten
leda delprojekt gällande genomförande av åtgärder i anläggningen
medverka i upphandling av kontrakt och kalkylarbete
delta i prognosarbete för den ekonomiska uppföljningen
bidra vid utveckling av arbetssätt
samverka och ha kontakt med allmänhet, kommuner och andra intressenter
Som Underhållsingenjör Signal i Mellersta Nord kommer du tillsammans med dina kollegor i projektteamet att arbeta med att säkerställa underhållet av järnvägsanläggningen och följa upp beställda underhållsåtgärder. Du bidrar med din tekniska expertis inom signalteknik och du utgör en avgörande resurs genom att du är ute i anläggningen och följer upp anläggningens tillstånd. Du är en central del i teamets insamling av underlag till förbättringsförslag, och du kommer att vara med och leda arbetet med utvecklingsaktiviteter inom ditt område.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
De första intervjuerna kommer att genomföras digitalt med start under vecka 40.
Vem är du?
Du är en engagerad lagspelare som skapar förtroende och är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra. Vidare är du självgående och proaktiv samt motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter. För att vara framgångsrik i rollen ser vi även att du är strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden samt har en god problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som har:
gymnasieutbildning inom el-teknik eller annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
arbetslivserfarenhet av underhållsarbete inom industri eller produktion
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
körkort för personbil
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av projektledning och systematiskt uppföljningsarbete mot kontraktskrav
erfarenhet av arbete med järnväg och järnvägens signalsystem, exempelvis ställverk 59, 85, 95, växlar och spårledning
erfarenhet av projektering av signal-/automationssystem
kännedom om entreprenadjuridik
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
