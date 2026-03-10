Underhållsingenjör Mekanik Energianläggning i Stockholm

Famma Konsultning AB / Byggjobb / Stockholm
2026-03-10


Underhållsingenjör Mekanik - Energianläggning i Stockholm
Plats: Västra Stockholm
Uppdragsperiod: 23 mars 2026 - 30 oktober 2026
Omfattning: 100%
Bransch: Energi / Processindustri
Vi söker nu en Underhållsingenjör Mekanik för ett konsultuppdrag hos ett ledande energibolag i Stockholm.
I rollen arbetar du med att säkerställa ett effektivt och långsiktigt underhåll av anläggningen, med fokus på förebyggande och tillståndsbaserat underhåll inom mekanik.
Om uppdraget
Som underhållsingenjör är du en central del i planeringen och genomförandet av underhållsarbeten. Du arbetar nära driftorganisationen, mekaniker, leverantörer och inköp för att säkerställa att underhållet genomförs effektivt och enligt plan.
Arbetet omfattar bland annat:
Planering och koordinering av förebyggande underhåll

Samarbete med verkstäder och externa leverantörer

Planering och genomförande av revisions- och underhållsarbeten

Budgetansvar för ett definierat underhållsområde

Prioritering av underhållsinsatser på kort och lång sikt

Kvalitetsgranskning av utförda arbeten

Uppdatering och administration av underhållssystem

Samarbete med drift, inköp, arbetsmiljöorganisation och andra underhållsingenjörer

Målet är att tillsammans säkerställa hög tillgänglighet och säker drift av anläggningen.
Obligatoriska kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet av liknande roll inom:
energianläggning

processindustri
Erfarenhet av budgetansvar kopplat till underhåll

Meriterande
Erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom tung industri

Erfarenhet av underhållssystem och underhållsplanering

Erfarenhet från kraftvärmeverk, energibolag eller liknande industri

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är strukturerad och analytisk

Har god samordnings- och planeringsförmåga

Är drivande och lösningsorienterad

Trivs med att samarbeta med många olika funktioner

Har ett säkerhetsmedvetet arbetssätt

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: info@fammakonsulting.se

Arbetsgivare
Famma Konsultning AB (org.nr 559536-6120)
115 42  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholm

Jobbnummer
9787087

