Underhållsingenjör Mekanik Energianläggning i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Norrtälje
Underhållsingenjör Mekanik - Energianläggning i Stockholm
Plats: Västra Stockholm
Uppdragsperiod: 23 mars 2026 - 30 oktober 2026
Omfattning: 100%
Bransch: Energi / Processindustri
Vi söker nu en Underhållsingenjör Mekanik för ett konsultuppdrag hos ett ledande energibolag i Stockholm.
I rollen arbetar du med att säkerställa ett effektivt och långsiktigt underhåll av anläggningen, med fokus på förebyggande och tillståndsbaserat underhåll inom mekanik.
Om uppdraget
Som underhållsingenjör är du en central del i planeringen och genomförandet av underhållsarbeten. Du arbetar nära driftorganisationen, mekaniker, leverantörer och inköp för att säkerställa att underhållet genomförs effektivt och enligt plan.
Arbetet omfattar bland annat:
Planering och koordinering av förebyggande underhåll
Samarbete med verkstäder och externa leverantörer
Planering och genomförande av revisions- och underhållsarbeten
Budgetansvar för ett definierat underhållsområde
Prioritering av underhållsinsatser på kort och lång sikt
Kvalitetsgranskning av utförda arbeten
Uppdatering och administration av underhållssystem
Samarbete med drift, inköp, arbetsmiljöorganisation och andra underhållsingenjörer
Målet är att tillsammans säkerställa hög tillgänglighet och säker drift av anläggningen.
Obligatoriska kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet av liknande roll inom:
energianläggning
processindustri
Erfarenhet av budgetansvar kopplat till underhåll
Meriterande
Erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom tung industri
Erfarenhet av underhållssystem och underhållsplanering
Erfarenhet från kraftvärmeverk, energibolag eller liknande industri

Publiceringsdatum: 2026-03-10
Vi söker dig som:
Är strukturerad och analytisk
Har god samordnings- och planeringsförmåga
Är drivande och lösningsorienterad
Trivs med att samarbeta med många olika funktioner
Har ett säkerhetsmedvetet arbetssätt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
