Underhållsingenjör med fokus på anläggningstillgänglighet
2026-01-26
Är du intresserad av att utveckla och utvecklas inom energibranschen? Som underhållsingenjör hos Jönköping Energi bidrar du som en god kraft för kollegor och samhälle när du arbetar med förbättringar i våra anläggningar. Målet är att skapa mer driftsäkra anläggningar, minska avbrott och otillgänglighet för kund, skapa bättre arbetsmiljö för kollegor samt en långsiktig hållbarhet med förbättrad lönsamhet för företaget.
Underhåll inom Värme & Kyla på Jönköping Energi arbetar med förbättringar för att öka den tekniska tillgängligheten på våra anläggningar. Detta innebär exempelvis stopplanering, reservdelsoptimering och underhållsprojekt, allt i syfte att öka tillgängligheten. Vi arbetar också med orsaksanalyser för ett ständigt lärande i ett längre perspektiv. Vi arbetar tillsammans med anläggningsägare, drift-, process- och projektmedarbetare samt alla våra externa entreprenörer.
Vi bidrar med specialistkunskap om våra anläggningar och delsystem inom Jönköping Energi.
Nu söker vi söker dig som vill bli en i underhållsteamet. Vi är idag en enhet med totalt 28 personer och tillhör ansvarsområdet Värme och Kyla.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
• Planera och bereda underhållsinsatser, båda stora och små samt genomföra dessa.
• Genomföra och besluta om förbättringsaktiviteter, ta fram beslutsunderlag för investeringar, lyfta förbättringsförslag och behov inom ansvarsområdet Värme och kyla.
• Ge verksamheten stöd i de frågor där vi har specialistkompetens eller vara en resurs i större projekt, driftstörningar eller dagliga diskussioner.
• Hjälpa till med kompetensutveckling och utbildning för medarbetare även inom andra enheter.
Kvalifikationer
• Underhållsutbildning gärna med inriktning mot processindustri, gärna med inriktning el- eller mekaniskt underhåll.
• Några års erfarenhet av liknande arbete. Gärna med erfarenheter av elunderhåll och/eller processindustri.
• Det är meriterande och positivt om du har erfarenheter av projektledning.
• Körkort B.
• Svenska i tal och skrift, engelska är meriterande.
Egenskaper Som en god kraft i vårt team uppskattar vi om du är strukturerad, analytisk och att du har ett gott självledarskap.
Vi vill är du är nyfiken och gillar att utmana dig själv, samtidigt som du kan engagera dina kollegor i att våga testa nya möjligheter för att hitta de bästa lösningarna. Du är en lagspelare som medverkar och tar ansvar för att nå gemensamma mål. Att du är intresserad av ny teknik är såklart en självklarhet.
Mer information
Välkommen med din ansökan senast 260316. Urval görs löpande så dröj inte med att söka!
Kontakta gärna Underhållschef Ola Sjöland via ola.sjoland@jonkopingenergi.se
alt 036-108272 för mer information.
För fackliga frågor Jesper Käki, Vision, på tel. 036-19 18 45 eller Majd Kamal, Sveriges Ingenjörer, på tel. 036-10 32 37.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
