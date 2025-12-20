Underhållsingenjör inriktning El/Leveransuppföljning
Vill du jobba med elteknik som får järnvägstrafiken att rulla och bidra till ett närmare och grönare samhälle? Nu söker vi en ny kollega till verksamhetsområde Underhåll i södra regionen.Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är en kombinerad tjänst som underhållsingenjör och leveransuppföljare. Du kommer att ha titeln underhållsingenjör, men du kommer även att verka i rollen som leveransuppföljare.
I rollen som underhållsingenjör hos oss på verksamhetsområde Underhåll får du möjlighet att bidra till leveranserna som gör Sverige närmare. Inom järnvägsenheterna på underhållsregion Södra är vi cirka 40 personer som arbetar i olika underhållsprojekt. Du får möjlighet att använda din kompetens i olika typer av projekt tillsammans med kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap.
Som underhållsingenjör är du projektens tekniska kompetens inom järnvägens elanläggning. Du stöttar teamet i ett eller flera baskontrakt och säkerställer att avtal, lagar och styrande dokument följs. I uppdraget som leveransuppföljare är din viktigaste uppgift att tillsammans med projektteamet säkerställa att Trafikverket får vad vi beställer. Detta kommer att bidra till ett tillgängligt och robust järnvägssystem.
Du arbetar huvudsakligen ute i anläggningen för att utföra leveranskontroller. Vid dessa bedömer du anläggningens tillstånd och identifierar åtgärdsbehov, men du vistas även på kontoret där du stöttar projektledare och projektteam inom din teknikgren. Dessutom får du leda mindre projekt och utredningar - perfekt för dig som gillar att ta ansvar och utvecklas inom ditt område.
Arbetet sker i huvudsak dagtid och även om du ibland reser i tjänsten, sker endast övernattningar i undantagsfall. För dig som vill kunna arbeta delvis på distans, kan det i den här tjänsten finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan.
Ansvarsområden
Analysera, identifiera och föreslå åtgärder för att säkerställa en driftsäker järnvägsanläggning.
Hålla eller delta i teknikmöten med entreprenörer och följa upp planerade och utförda arbeten.
Säkerställa att entreprenadarbeten utförs enligt avtal och regelverk.
Stötta projektledaren i prognosarbete, upphandlingar samt ekonomi- och fakturahantering.
Jag som blir din chef heter Jonas Lycksell. Jag arbetar med ett öppet, stödjande och närvarande ledarskap, där samarbete, delaktighet och humor är viktiga delar av vardagen.Kvalifikationer
Som underhållsingenjör är du en viktig del i att samarbetet med våra entreprenörer, intressenter och samarbetspartners ska fungera väl. Vi söker därför dig som är en duktig relationsskapare och vill bidra till ett gott samarbetsklimat. Du har gott omdöme och kan balansera lyhördhet och dialog med tydlig kommunikation för att få framdrift.
Eftersom arbetet har högt ställda krav gällande kvalitet och säkerhet, förutsätter det att du är ordningsam och kan tänka helhet utan att missa de viktiga detaljerna. Utöver god problemlösningsförmåga, ser vi också att du behöver vara självgående och kunna prioritera ditt arbete på ett klokt sätt när det är mycket att göra.
Du uppfyller minst ett av följande krav:
Flera års erfarenhet av arbete med underhåll/nybyggnation inom järnväg med inriktning el, i närtid
Aktuell, eftergymnasial vidareutbildning med teknisk inriktning, som gett dig goda och uppdaterade teoretiska kunskaper inom järnvägs- och elteknik
Utöver detta krävs:
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God datorvana och förmåga att arbeta administrativt i olika IT-system
Körkort för personbil
Meriterande:
Erfarenhet av operativt arbete ute i järnvägsanläggningen (ex. underhåll/felavhjälpning)
Kunskap och erfarenhet inom entreprenadjuridik
Erfarenhet av projekt- och/eller arbetsledning
God kunskap och erfarenhet inom signal- och/eller banteknik
Erfarenhet av system som Bessy, 0felia, BIS eller Besiktningsplan
Övrig information
Möjliga placeringsorter är Kristianstad, Malmö eller Växjö.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Tjänsten kan komma att omfattas av säkerhetsprövning i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Då en del av arbetet utförs i anslutning till spårområdet kan du behöva genomgå en hälsoundersökning vid anställning.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
