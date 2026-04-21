Underhållsingenjör i projekt - Monteringsfabriken TC - Torslanda
Volvo Personvagnar Aktiebolag / Gruv- och metallurgijobb / Göteborg Visa alla gruv- och metallurgijobb i Göteborg
2026-04-21
Company description:
Who are we?Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent. We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Job description: Vad vi erbjuder
Som Underhållsingenjör i projekt arbetar du med att säkerställa utrustningars driftsäkerhet genom att i tidiga projektfaser arbeta med funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Du kommer arbeta tätt tillsammans med projektledarna, våra leverantörer samt tekniker & underhållsingenjörerna (våra kunder) på området där den nya/ombyggda utrustningen skall installeras/driftsättas.
För denna position söker vi en medarbetare med bred teknisk kompetens inom både el/styr och mekanik och med tidigare erfarenhet av underhållsrelaterat arbete i utrustningsprojekt, gärna inom fordonsindustrin.
Om rollen
I rollen som underhållsingenjör i projekt kommer du att arbeta med konceptlösningar i tidiga faser av utrustningsprojekt. Till upphandlingen bidrar du med underhållorganisationens krav i RFQ:n. Du kommer utföra konstruktionsgranskningar baserat på driftsäkerhet, inspektioner och tester ur ett underhållsperspektiv (sk FAT/SAT) innefattas även i tjänsten, vilket medför resor. Du förväntas även arbeta med beslutade standarder som grund och bevaka att dessa implementeras, samt granskning och utvärdering av befintlig och nyinstallerad utrustning.
Andra uppgifter innefattar även att bereda driftsäkerhetsupplägg för produktionsutrustningar, bestående av bland annat:
* Reservdelsberedning
* Underhållsplan för förebyggande underhåll
* Dokumentationsgranskning
* Planera & bereda utbildningsupplägg och innehåll
Du och dina färdigheter
Du som söker har en högskoleutbildning alternativt gymnasieutbildning inriktad mot el/styr alternativt teknik/underhåll med flerårig yrkeserfarenhet. Du har god PC-vana inklusive Office-paketet, och god erfarenhet inom Excel. Vi ser att du har dokumenterad erfarenhet och kompetens från underhållsarbete inom industriautomation och verkstadsarbeten. För att lyckas i rollen behöver du vara driven och ha god kommunikationsförmåga samt hög simultankapacitet då vi ofta arbetar med flera projekt samtidigt. Meriterande för rollen är erfarenhet av att leda förbättringsprojekt mot produktionsutrustning och erfarenhet/kunskap av underhållssystem (ex. Maximo) och TPM/VDM.
Vi lägger stor vikt vid dig som person och söker dig som har god samarbetsförmåga, servicetänk och tar ansvar för ditt eget arbete. Vi ser också att du är van att arbeta strukturerat och analytiskt samt att du är flexibel i att kunna prioritera om och skifta fokus bland dina arbetsuppgifter när det krävs. Du är duktig på att kommunicera på svenska och engelska, i både tal och skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "78850-44121420". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Personvagnar Aktiebolag
(org.nr 556074-3089), https://www.volvocars.com/
405 31 GOTHENBURG Arbetsplats
Volvo Car Corporation Kontakt
Mrs.
Ida Hellberg Jobbnummer
9866733