Underhållsingenjör eller underhållstekniker till Kiruna gruva
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Maskinreparatörsjobb / Kiruna Visa alla maskinreparatörsjobb i Kiruna
2025-08-18
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi erbjuder en spännande tjänst för dig som har ett intresse för teknik och underhåll. Här får du möjlighet att arbeta med både dagliga arbetsuppgifter och vara delaktig i mer långsiktiga och strategiska underhållsinitiativ.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som underhållsingenjör eller underhållstekniker inom vår sektion Kiruna Gruva Bergtransport arbetar du med långsiktiga underhållsfrågor och ansvarar för planering och samordning av underhållsinsatser utifrån rådande produktionsstatus. Du är en nyckelperson i att säkerställa att våra fasta anläggningar under jord fungerar effektivt och hållbart över tid. Dessa fasta anläggningar består av malmhissar, så kallade skippar, som transporterar upp till 40 ton malm upp till ytan med en hastighet av 60 km i timmen.
En typisk arbetsvecka innefattar:
- Deltagande i möten kring produktion och underhåll
- Ansvar för veckovisa FU-stopp (förebyggande underhåll)
- Planering och styrning av resurser vid underhållsinsatser
- Uppföljning och analys av statistik från stopprapporter och underhållssystem
- Drivande av förbättringsarbete tillsammans med kollegorDina mer strategiska arbetsuppgifter inkluderar:
- Upprätta årsbaserade underhållsplaner utifrån produktionsplaner
- Delta i budgetarbete, projekt och investering
- Utveckla leverantörs- och kundkontakter
- Säkerställa att underhållssystemet används effektivt
Det här har du med dig
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att samarbeta och kommunicera tydligt, samtidigt som du har förmåga att analysera komplex information och tänka strategiskt. Du tar initiativ, driver arbetet framåt och hanterar utmaningar med ett konstruktivt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Beroende på din utbildningsbakgrund kommer du antingen jobba som underhållsingenjör (YH-, högskole- eller civilingenjörsbakgrund), eller som underhållstekniker (gymnasieutbildning).
Vi ser att du har:
- En teknisk gymnasieutbildning, eller motsvarande erfarenhet från underhållsutbildningar efter gymnasiet för dig som saknar teknisk gymnasieutbildning
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
- B-körkort, vilket är ett krav för alla tjänster på LKAB
Meriterande:
- En YH-, högskole-, eller civilingenjörsexamen, gärna med mekanisk inriktning
- Erfarenhet från industriell underhållsverksamhet
- Kunskap i tillståndsövervakning, prediktiv analys och FU-program
- Erfarenhet av arbete med besiktningspliktiga objekt och reservdelsflöden
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Sektionschef Lennart Stålnacke 070-342 2577.
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Ingegerd Kyrö, Ledarna, 0980-710 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9463748