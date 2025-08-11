Underhållsingenjör eller underhållstekniker till förädlingen
2025-08-11
Job Posting End Date / last application date:
2025-09-21
Vi söker nu en underhållsingenjör eller en underhållstekniker till två av förädlingens pelletsverk i Kiruna. Välkommen in med din ansökan!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt.
Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri? Då ska du fortsätta läsa om rollen som underhållsingenjör.
Om förädlingen Kiruna
Kiruna Malmförädlingens uppdrag är att förädla malmen från gruva till färdig produkt. Huvuddelarna i processen är sovra, anrika och pelletisera. Avdelningen består totalt av åtta sektioner, varav fyra av dom ingår i huvudprocessen och övriga fyra är stödsektioner inom kvalitet, teknik- och processutveckling, materialprocesser samt vatten och dammar. Läs mer om oss på förädlingen här: https://www.lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/.
Din Roll
Nu har du möjlighet att ta ett mycket givande och stimulerande jobb som Underhållsingenjör/tekniker hos oss på förädlingens pelletsverk 2 & 3 (KK2/KK3). I denna roll blir du en av nyckelpersonerna i arbetet med att öka anläggningarnas driftsäkerhet och tillgänglighet i samarbete med andra grupper inom verksamheten.
Arbetsuppgifter består i huvudsak av:
Leda den strategiska utvecklingen av underhållet i pelletsverket genom att kontinuerligt analysera och spåra felorsaker som påverkar driftsäkerheten och tillgängligheten.
Lösa tekniska problemställningar.
Delta i projekt som tekniskt sakkunnig från verksamheten.
Vara en del av förbättringsgruppen, ibland även som ledare av denna grupp.
Ansvara för budget kopplat till underhållsarbetet.
Det här har du med dig
Vi söker en driven, samarbetsorienterad, lösningsfokuserad och analytisk medarbetare. Du är påhittig i ditt arbetssätt och bidrar med nya idéer samtidigt som du är strukturerad och organiserad. Du värdesätter att bygga goda relationer och bidra till en positiv arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och din förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i team.
För denna roll behöver du ha en gymnasial utbildning samt ett B-körkort, vilket är ett krav för alla tjänster på LKAB. Det är meriterande om du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vidare är en civil- eller högskoleingenjörsexamen eller relevant yrkeserfarenhet inom underhåll också meriterande. Erfarenhet av pelletiseringsprocessen, IFS och MS Office ses som ett plus.
Det här får du
Belöningsprogram
Fri träning på LKAB:s egna gym samt hos våra samarbetspartners på verksamhetsorterna i Norrbotten
Friskvårdsbidrag och studiestöd samt tillgång till konstförening, fritidsförening, fjällstugor och familjeaktiviteter
Förstärkt föräldrapenning med upp till 90 procent av din ordinarie lön i upp till sex månader (efter anställning i ett år)
Hjälp och stöd vid sjukdom eller i frågor om arbetsmiljö, hälsa, friskvård och rehabilitering
Ersättning för tandvård samt skydds- och terminalglasögon
Möjlighet att ansöka om stipendier vid studier både för dig och dina barn
Möjlighet att ansluta sig till vårt pensions- och försäkringsprogram med förmånliga priser
Övrig information
Arbetstid: Dagtid.
Omfattning: Heltid.
Plats: Kiruna förädling Pelletsverk 2 & 3 (KK2/KK3)
Start: Enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
För mer information om tjänsten kontakta Tf Gruppchef Kajsa Fjällbjörn, kajsa.fjallbjorn@lkab.com
telefon: 0730-97 20 14
Fackliga representanter, Kiruna/Svappavaara:
Unionen Norra - Sakari Alanko, 0980-725 08.
Akademikerföreningen- Peter Johansson, 0980-71879.
Ledarna Norra- Ingegerd Kyrö, 0980-71050.
About LKAB
LKAB is an international mining and minerals group with northern Sweden as its base and the whole world as its workplace. We lead the way towards carbon-free production and we do it together - in an open, warm and safe work environment with technology and development in focus. We welcome challenges, innovative ideas and initiative, always with equality and diversity in focus.
Do you work at LKAB today but are interested in a new role?
Then we would like you to submit your application via our internal career page. Log in to your Workday account and go to "Jobs Hub", where you can search for all available jobs and send your application.
