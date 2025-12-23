Underhållsingenjör El & Automation till Finspångs Tekniska!
Eiss Rekrytering & Search AB / Elektronikjobb / Finspång Visa alla elektronikjobb i Finspång
2025-12-23
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eiss Rekrytering & Search AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Motala
eller i hela Sverige
Underhållsingenjör El och Automation till Finspångs Tekniska!
Är du en duktig problemlösare som vill ha en bred och självständig roll? Nu söker vi dig med ett härligt driv och ett genuint intresse för teknik! Som Underhållsingenjör inom El och Automation på Finspångs Tekniska kommer du känna dig delaktig i hela processen, från idé till färdigt projekt, med stor möjlighet att påverka.
Finspångs Tekniska är bolaget som utvecklar cirkulära tjänster och förenklar vardagen för alla som bor och verkar i Finspångs kommun. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten, hanterar avfallsresurser och tillhandahåller klimatsmart fjärrvärme, el och laddtjänster. Dessutom sköter vi gator och utemiljöer i tätorten. Tillsammans arbetar vi för en cirkulär framtid med utgångspunkt från vår vision: ett hållbart och attraktivt samhälle för generationer framåt.
Din roll
Avdelningen Energi på Finspångs Tekniska består av verksamhetschef, underhållsingenjörer och drifttekniker som tillsammans levererar fjärrvärme till Finspångs innevånare. Som Underhållsingenjör kommer du att ha ett fritt och omväxlande arbete där du arbetar med att lösa tekniska problem inom El och Automation, så som att felsöka styrsystem, analysera driftstörningar och driva förbättringsprojekt inom området. Du kommer ha kontakt och samarbeta med leverantörer och följa upp utförda arbeten. Rollen som Underhållsingenjör är bred, du är ute i anläggningen och arbetar operativt med problemlösning samt har administrativa arbetsuppgifter som dokumentation och hantering av inkomna ärenden. Du kommer att jobba i nära samarbete med en erfaren kollega inom El och Automation, där kunskapsöverföring i aktuella och tidigare projekt kommer vara viktigt.
Om dig
Vi söker dig som har läst el på gymnasial nivå, vidareutbildning inom el/automation/kraft är meriterande. Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet som elektriker eller annan relevant erfarenhet. Vi ser positivt på om har arbetat med automation och styr- och reglerteknik eller med annan processindustri. God datavana, svenska i tal och skrift samt körkort är ett krav.
För att trivas i rollen är du driven, kommunikativ och ansvarstagande, med ett stort intresse för teknik. Du är självgående och lösningsorienterad och kan fatta egna beslut inom ramen för dina befogenheter. Du är en lagspelare som sätter säkerhet främst och ser möjligheter i att förbättra processer och arbetssätt. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För rätt person finns det stora utvecklingsmöjligheter hos oss på Finspångs Tekniska!
Om Finspångs Tekniska
På Finspångs Tekniska är vi stolta över vår roll i samhällsutvecklingen. Vi levererar inte bara viktiga samhällstjänster - vi arbetar aktivt för att skapa en cirkulär och hållbar framtid.
Vår kultur präglas av våra värderingar:
Lyhörda - Vi lyssnar på våra kunder och varandra.
Samskapande - Vi skapar lösningar tillsammans.
Långsiktiga - Vi bygger för framtiden.
Modiga - Vi vågar tänka nytt och utmana invanda arbetssätt.
För att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas har vi också gemensamt tagit fram spelregler. De beskriver hur vi kommunicerar, samarbetar, tar ansvar och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Här är vi övertygade om att utveckling sker genom delaktighet, tydliga mål och respekt för varandras kompetens och erfarenheter.
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mira Möller på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Finspångs Tekniska.
Sista ansökningsdag är den 25 januari 2026. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med kontor i Norrköping och Linköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eiss Rekrytering & Search AB
(org.nr 559137-3484) Arbetsplats
Eiss Recruitment Kontakt
Mira Möller mira.moller@eissrekrytering.se Jobbnummer
9661948