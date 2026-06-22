Underhållsingenjör - analys och utveckling av framtidens underhåll
Växjö Energi Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Växjö Visa alla maskiningenjörsjobb i Växjö
2026-06-22
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Växjö Energi, som är en del av Växjö kommun, erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla. Genom dotterbolaget Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Hos oss blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens energisystem. Med stort engagemang och starkt miljöfokus skapar vi prisvärda och samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen enklare för våra kunder – idag och i framtiden.
Vi tror på att en arbetsplats med jämställdhet och mångfald utvecklar oss och vår verksamhet. Vi månar om våra medarbetare och jobbar för en god balans mellan arbete, familj och fritid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla ett modernt, datadrivet och effektivt underhåll i en samhällsviktig verksamhet? Nu söker vi en underhållsingenjör med stark analytisk förmåga som vill ta en nyckelroll i att utveckla vårt underhåll och våra arbetssätt.
Om rollen
Som underhållsingenjör är du en central del i att driva utvecklingen av vår underhållsverksamhet. Du arbetar nära drift, teknik och ledning för att säkerställa hög tillgänglighet, driftsäkerhet och långsiktig hållbarhet i våra anläggningar.
Dina huvudsakliga fokusområden:
• analysera underhållsdata och identifiera förbättringspotential
• utveckla och optimera förebyggande och tillståndsbaserat underhåll
• driva förbättringsinitiativ standardisera arbetssätt.
• bidra till utveckling av underhållsstrategier och långsiktiga planer
• arbeta med underhållssystem och säkerställa datakvalitet
• stötta organisationen i metodik kring analys, kritikalitet och beslutsstöd
Du kommer även delta i projekt, revisionsarbeten och förbättringsteam samt vara en viktig länk mellan teknik, drift och utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt intresse för analys, struktur och verksamhetsutveckling inom underhåll.
Våra krav:
• Relevant högskoleutbildning inom exempelvis maskin, energi, drift eller motsvarande
• Erfarenhet av underhåll, produktion eller teknisk verksamhet
• God analytisk förmåga och vana av att arbeta med data
• God erfarenhet av att arbeta i underhållssystem eller liknande IT-stöd
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet från energi- eller processindustrin
• Erfarenhet av att utveckla förebyggande underhåll/FU-program
• Kunskap inom Asset Management (ISO 55000)
• Erfarenhet av dataanalys, Power BI eller liknande verktyg
• Erfarenhet av kritikalitetsklassning, rotorsaksanalyser eller förbättringsarbete
För att lyckas i rollen är du analytisk och strukturerad, med en förmåga att se mönster i komplex data. Du är drivande och initiativtagande, vilket innebär att du inte bara hittar förbättringsområden utan också ser till att de genomförs. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är du kommunikativ och skicklig på att förklara tekniska analyser på ett pedagogiskt sätt.
Hos oss får du en möjlighet att:
• arbeta i en samhällsviktig verksamhet med stor teknisk bredd
• vara med och driva utvecklingen mot ett mer datadrivet underhåll
• påverka långsiktiga strategier och arbetssätt
• arbeta i ett engagerat team med hög kompetens där vi hjälper varandra
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VEAB 14/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Energi Aktiebolag
(org.nr 556187-5203)
Kvarnvägen 35 (visa karta
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352 41 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö Kommun, Veab Kontakt
Underhållschef
Fredrik Oskarsson fredrik.oskarsson@veab.se 073-153 63 18 Jobbnummer
9971786