Underhållsarbetare kombinerad lastbilsförare till Gata/Anläggning
2026-02-11
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
Service- och teknikförvaltningen är Katrineholms kommuns gemensamma service- och tjänsteleverantör. Vi är cirka 250 medarbetare som arbetar för att Katrineholm ska nå sin vision om Läge för liv & Lust. Vi ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom: måltid, livsmiljö, kommunikation, aktiv fritid och service. Förvaltningens medarbetare drivs av stort engagemang och kundfokus - varje dag utför vi tjänster som både invånare och medarbetare i kommunen värderar högt.
Enheten gata/anläggning verkar för att vi tillsammans gör Katrineholm vackrare och mer tillgängligt för våra kommuninvånare och besökare. Vi ansvarar för drift och underhåll av Katrineholms kommuns gator, vägar, gång- och cykelbanor både sommar som vinter samt mark- och anläggningsarbeten. I ansvarsområdet ingår även uppdrag som till exempel trafikskyltning, trafiklinjemålning och dagvattenhantering.
Välkommen att jobba med ett gäng som älskar sitt jobb - och det hoppas vi att du också kommer att göra!Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du att ha dubbla roller, dels som underhållsarbetare och dels som lastbilsförare. Som underhållsarbetare kan du till exempel få montera skyltar eller utföra målning på asfalt. I lastbilsförarrollen så kan vanliga arbetsuppgifter vara att transportera blommor eller förbereda vandringsleder. Arbetsuppgifterna varierar över säsong och görs ofta i samarbete med andra verksamheter i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har B och C-körkort och som har vana att köra lastbil.
Det är viktigt för tjänsten att du kan arbeta självständigt och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Tjänsten kräver också att du kan anpassa dig till ändrade förutsättningar samt att du på ett bra sätt kan samarbeta med andra människor.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305116/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
(org.nr 212000-0340) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun. Kontakt
Enhetschef
Håkan Andersson hakan.andersson@katrineholm.se 0150-571 56 Jobbnummer
9737100