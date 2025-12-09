Underhållsansvarig sökes till kund i södra Stockholm!
2025-12-09
Libera söker nu efter en Servicetekniker/underhållsansvarig till vår kund i södertälje trakten, där man kommer få möjlighet att vara med i en utmanande och varierad tjänst!
Vem du är
Tidigare erfarenhet av service och underhåll av maskinpark, fordon samt fastighet, utöver detta skall du inneha en stor förståelse för hela verksamheten och planera samt prioritera ditt arbete efter företagets bästa.
Detta är en varierande roll där man är med både i akut samt förebyggande underhållsarbete och det är därmed bra att man är flexibel och lösningsfokuserad.
Uppdraget
Kontinuerligt underhåll av maskin, fordon och fastighet samt säkerställa att allt är i bra skick. Kunna utföra interna revisioner av anläggningens utrustning samt maskiner. Vid maskin eller fordonsskada göra första reparationsinsatsen och beställa tjänster samt transporter från externa företag vid behov.Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
Truckkort A+B samt C2
Skyliftkort
Inneha svetskunskaper
Heta arbeten utbildning
Tjänsten börjar som inhyrd under 6 månader för att sedan övergå till en anställning hos kundföretaget. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan! Ersättning
