Underhållsansvarig sökes till kund i södra Stockholm!

Libera i Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Södertälje
2025-12-09


Visa alla maskinreparatörsjobb i Södertälje, Salem, Ekerö, Nykvarn, Botkyrka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Järfälla, Stockholm eller i hela Sverige

Libera söker nu efter en Servicetekniker/underhållsansvarig till vår kund i södertälje trakten, där man kommer få möjlighet att vara med i en utmanande och varierad tjänst!
Vem du är
Tidigare erfarenhet av service och underhåll av maskinpark, fordon samt fastighet, utöver detta skall du inneha en stor förståelse för hela verksamheten och planera samt prioritera ditt arbete efter företagets bästa.
Detta är en varierande roll där man är med både i akut samt förebyggande underhållsarbete och det är därmed bra att man är flexibel och lösningsfokuserad.
Uppdraget
Kontinuerligt underhåll av maskin, fordon och fastighet samt säkerställa att allt är i bra skick. Kunna utföra interna revisioner av anläggningens utrustning samt maskiner. Vid maskin eller fordonsskada göra första reparationsinsatsen och beställa tjänster samt transporter från externa företag vid behov.

Publiceringsdatum
2025-12-09

Kvalifikationer
Truckkort A+B samt C2
Skyliftkort
Inneha svetskunskaper
Heta arbeten utbildning

Tjänsten börjar som inhyrd under 6 månader för att sedan övergå till en anställning hos kundföretaget. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), http://www.libera.se

Arbetsplats
Libera

Kontakt
Jennifer Uddh Lövstrand
jennifer@libera.se

Jobbnummer
9636279

Prenumerera på jobb från Libera i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Libera i Sverige AB: