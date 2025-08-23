Underhållande juridiknörd på Rättsakutens Youtubekanal
2025-08-23
Sökes: Underhållande Juridiknörd för rollen som Mickan i Rättsakuten på YouTube
Du behöver inte vara klar med juristutbildningen - viktigast är att du är underhållande Juridiknörd.
Är du den juridiska komikern vi letar efter? Gillar du att blanda allvar med humor och känner dig helt hemma framför en kamera? Då kan detta vara ditt drömuppdrag!
Rättsakutens youtubekanal (du bör ha kollat på den för att se formatet hittills - nu ska vi göra mer humor och populärkultura klipp från filmer än tidigare): https://www.youtube.com/channel/UCzSmOYOPM13699iOvXbIbmw
Rättsakuten söker nu en person med juridisk bakgrund och ett stort humör för att gestalta rollen som Mickan i vår populära YouTube-kanal. Tillsammans med vår Fredde ska du göra juridik roligt och lättillgängligt för alla genom att blanda klipp från kända tv-serier som Solsidan, Exit, Vår tid är nu och Snabba Cash med humoristiska och lärorika förklaringar.
Som Mickan blir du ansiktet utåt i ett antal spännande poddserier där vi tar oss an olika rättsområden på ett helt nytt sätt. Du får jobba kreativt med att förklara komplex juridik på ett engagerande och underhållande sätt.
Vi erbjuder
• En rolig, kreativ och flexibel arbetsmiljö
• Möjligheten att vara med och bygga ett uppskattat format och synas för en bred publik
• Betalning per inspelad episod
Arbetsuppgifter i korthet:
Medverka i inspelning av YouTube-klipp och poddavsnitt i rollen som Mickan
Tillsammans med din kollega Fredde skapa underhållande innehåll baserat på given research och rättsfall
Förmedla juridisk kunskap på ett pedagogiskt och humoristiskt sätt
I rollen som Mickan är du en av två huvudpersoner i Rättsakutens innehåll. Ditt uppdrag är att tillsammans med din kollega som spelar Fredde researcha, skriva manus och framför allt framföra innehållet framför kameran. Ni klär ut er till era roller och använder humor och klipp från populärkulturen för att belysa och förklara olika rättsliga situationer och ämnen på ett sätt som fångar tittarens intresse.
Specifikt kommer du att medverka i följande poddserier:
Grannfejdspodden 15 episoder
Bolagsrättspodden 10 episoder baserade på spännande rättsfall
Avtalsrättspodden 10 episoder
Hementreprenadpodden 15 episoder
Entreprenadpodden 15 episoder
SPICA 15 episoder på engelska om international commercial arbitration
The Law Businessman 15 episoder om AI och kontraktsappar
Varje avsnitt är mellan 10-20 minuter långt. För detta erbjuds en ersättning på 500 kr per färdiginspelad och publicerad episod.
Vi söker dig som:
• Har en relevant juridisk bakgrund till exempel juriststudent, jurist eller annan juridisk erfarenhet
• Är van vid och trivs framför kameran
• Har ett naturligt sinne för humor och gillar att underhålla
• Är kreativ och har lätt för att skriva och formulera dig
• Gärna har ett intresse för populärkultur och serier
• Är ansvarsfull och kan arbeta efter givna deadlines
Låter detta som dig?
Vi vill att du skickar en video där du förklarar varför du är rätt person för jobbet som Mickan. Ansökningar skickas enbart via video till fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
Ansök senast 7 september
Varmt välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Videoklipp, antingen som filmer eller länkar till filmer.
E-post: fredrik.jorgensen@rattsakuten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mickan anmäler sig.".
