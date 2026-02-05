Umeåregionens brandförsvar söker en brandinspektör
Umeå kommun, Umeåregionens brandförsvar / Säkerhetsjobb / Umeå Visa alla säkerhetsjobb i Umeå
2026-02-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Umeåregionens brandförsvar i Umeå
Umeåregionens brandförsvar arbetar med olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst i Umeå, Vindeln och Robertsfors kommuner.
Vi har en heltidsstation i centrala Umeå med cirka 90 anställda, nio RiB-stationer med omkring 150 deltidsbrandmän samt två brandvärn. Tillsammans med 16 andra kommuner i Norr- och Västerbotten ingår vi i det gemensamma räddningsledningssystemet Räddningssamverkan Nord.
Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas. En ny heltidsstation byggs i Umeå tätort och vår personalstyrka kommer att växa de kommande åren. I samband med detta genomför vi en större översyn av vår organisation för att skapa bästa möjliga förutsättningar att möta dagens och framtidens behov. Nu söker vi dig som vill vara med på denna resa och bidra till utvecklingen av ett modernt och hållbart brandförsvar.
Hos oss får du inte bara meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter - du blir också en del av en organisation med stark sammanhållning, hög kompetens och tydliga ambitioner. Tillsammans fyller vi en viktig samhällsfunktion och skapar trygghet för våra invånare.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som brandinspektör kommer du främst att arbeta med förebyggande uppgifter såsom;
tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
handläggning av remisser och andra ärenden kopplade till förebyggande och räddningstjänst
frågor som rör byggnadstekniskt brandskydd, samhällsplanering och riskhantering.
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, trygg i mötet med människor och har ett professionellt bemötande. Du arbetar strukturerat, noggrant och har förmåga att driva dina uppgifter framåt. Vi värdesätter engagemang och en vilja att utveckla både dig själv och vår verksamhet. Personlig lämplighet kommer värderas högt.
Vi söker dig som har;
Tillsyn A eller motsvarande erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
B-körkort.
Vi ser positivt på om du har
arbetat inom kommunal räddningstjänst
läst Tillsyn B
Vi erbjuder
Förutom intressanta arbetsuppgifter får du även vara en del av en organisation med höga ambitioner och en stark gemenskap. Tillsammans fyller vi en avgörande samhällsfunktion och skapar en tryggare framtid för våra invånare.
Kom och bli en del av vår växande organisation och bidra till att göra Umeåregionen till en ännu tryggare plats att leva och arbeta på!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/87". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå kommun, Umeåregionens brandförsvar Kontakt
Anders Jonsson, Räddningschef 090-162245 Jobbnummer
9724423