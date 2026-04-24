Ultraljudsbarnmorska - redo för en arbetsplats som matchar din kompetens?
Barnmorskegruppen Mama Mia AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-04-24
Ultraljudsbarnmorska - vad behöver DU för att komma till oss?
Hos oss på Mama Mia möter du inte bara gravida - du möter förväntan, nervositet, glädje och ibland livets största ögonblick. Nu söker jag dig som vill vara med och göra skillnad på riktigt, varje dag.
Jag vet att du som ultraljudsbarnmorska är eftertraktad. Därför har jag fokuserat på det som faktiskt spelar roll:
Tid för ditt arbete, möjlighet att påverka din vardag och en arbetsplats där du kan fortsätta utvecklas. Kanske är du så småningom nyfiken på en ledande roll inom Mama Mia? Möjligheterna är många.
Hos oss får du:
• Konkurrenskraftig lön - vi värdesätter din kompetens
• Flexibilitet i schemaläggning - livet utanför jobbet är också viktigt
• Möjlighet att påverka - din röst spelar roll i hur vi utvecklar verksamheten
• Utveckling och karriärvägar inom Mama Mia - väx med oss, om du vill
Jag är stolt över vår varma kultur där samarbete, kvalitet och omtanke genomsyrar allt vi gör. Här arbetar du i ett team som stöttar varandra och där din kompetens verkligen får ta plats.
Kanske är du nyfiken på något nytt, eller redo för nästa steg i din utveckling?
Oavsett var du befinner dig i din karriär vill jag gärna höra från dig.
Vi har tre mottagningar belägna i Stockholm. En mottagning centralt belägen i Kista Centrum, en mottagning på Södermalm och ytterligare en mottagning på Östermalm. Mottagningarna är integrerade med Mama Mias Barnmorskemottagningar, vilket skapar goda möjligheter till nära samarbete och helhetssyn kring familjen.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där kvalificerade ultraljudsbarnmorskor och specialistläkare inom fosterdiagnostik arbetar tätt tillsammans. Vi strävar ständigt efter utveckling och arbetar målmedvetet för att erbjuda högkvalitativ vård och en trygg, positiv upplevelse för våra kunder.
Är du legitimerad barnmorska med ultraljudskompetens?
Har några års erfarenhet av ultraljudsarbete?
Har KUB-certifiering (meriterande)?
Då vill jag höra från dig och höra vad du önskar för att bli en del av vårt team!
Vi söker dig för tillsvidaretjänst men där anställningsgrad kan diskuteras.
Tveka inte att höra av dig till mig:
Elisabeth Engvall
Regionchef Mama Miaelisabeth.engvall@mamamia.se
073-6545211
Varmt välkommen till Mama Mia - där ditt arbete gör skillnad från allra första början.
Mama Mia är idag Skandinaviens enskilt största bolag inom kvinno- och barnsjukvård och är en del av Prima Vård som är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Prima Vård har idag cirka 75 vårdenheter och omkring 300 000 listade patienter i 12 regioner.
Det som förenar oss är att vi tror att den bästa vården är när det sker på det sätt som passar dig. Det ska vara nära dig, varmt och personligt. Vi sätter kvalitet och gott omhändertagande främst. Vår symbol är ett hus som symboliserar alla de kompetenser vi samlar under samma tak. Det ska vara en trygg plats att komma till där alla är välkomna - i livets alla faser.
I Prima Vård ingår flertalet vårdcentraler, Mama Mia, Prima Psykiatri, Brolin Westrell, m.fl. Koncernen ägs av Nordstjernan AB och växer organiskt och genom förvärv.
Våra värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent beskriver oss som företag, vår personal, hur vi möter våra kunder, varandra och vår omvärld
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Barnmorskegruppen Mama Mia AB
(org.nr 556397-4863)
Karlavägen 58-60
)
114 49 STOCKHOLM
Mama Mia
Regionchef
9873192