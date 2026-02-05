Ukrainsktalande Samhällsvägledare till samhällsorienterande insatser
Göteborgs kommun / Pedagogjobb / Göteborg Visa alla pedagogjobb i Göteborg
2026-02-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Är du en ukrainsk-talande pedagog som letar efter ett spännande och viktigt uppdrag där du får chans att göra verklig skillnad för andra människor?
Vi söker nu en Ukrainsk-talande Samhällsvägledare till enheten samhällsorienterande insatser för ett vikariat på 1 år.
Samhällsorienterade insatser är en del av socialförvaltning Centrum och består av ca 25 tillsvidareanställda i form av samhällsvägledare, utvecklingsledare, koordinatorer och enhetschefer. Utöver detta finns även ett tiotal visstidsanställda Samhällsvägledare.
Vår enhet arbetar med insatser riktade till nyanlända, nya göteborgare och nya invånare i GR-kommunerna, för en god start i det svenska samhället. Verksamhetens kärnuppdrag är kurser i samhällsorientering på modersmål, men vi ger även kompletterande insatser så som föräldrakurser till utrikesfödda samt insatser kring digital kompetens.
Som samhällsvägledare kommer dina arbetsuppgifter bestå av att undervisa i samhällsorientering och utföra andra utbildningsinsatser på ukrainska, samt att bemanna stadens welcome house. Att planera, genomföra och efterarbeta lektioner ingår i undervisning av samhällsorienteringen och andra utbildningsinsatser. I welcome house består arbetsuppgifterna främst i att ge samhällsvägledning kring målgruppens behov.
Du kommer att arbeta självständigt och i nära samarbete med andra kollegor på enheten och din närmsta chef är en av verksamhetens enhetschefer.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten ska behärska ukrainska flytande i tal och skrift samt ha god kunskap om samhälle och vardagsliv i Ukraina. Vidare ser vi det som ett krav att du har god kunskap om det svenska samhället, och att du behärskar svenska i både tal och skrift. Vi ser det som ett krav att du både har bott minst fem år i Ukraina och minst fem år i Sverige.
Vi ser det som ett krav att du har en flerårig eftergymnasial utbildning inom pedagogik, alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du är legitimerad grundskole- eller gymnasielärare.
Utöver detta ser vi det som ett krav att du har tidigare erfarenhet av att undervisa, företrädesvis av att undervisa vuxna.
Tjänsten kräver även att du är insatt i vad det innebär att arbeta med digitala undervisningsformer.
Du är en pedagog som anpassar arbetssätt efter deltagarnas olika förutsättningar och använder olika pedagogiska och didaktiska metoder. Du skapar förutsättningar för lärande och förklarar problem och information ur olika perspektiv. I klassrummet är du bekväm med att hantera ämnen som samhällsfrågor, myndigheters funktion, sexuell hälsa och värdegrundsfrågor.
Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang med ett genuint intresse för vuxnas lärande. Du är lyhörd för deltagarnas behov och intresserad av grupprocesser, samt visar respekt, hänsyn och omtanke genom att lyssna för att förstå deltagarnas perspektiv. Du är serviceinriktad och arbetar för att stärka deltagarnas egenmakt, gillar individuella möten, och har god empatisk förmåga.
Du kan samarbeta väl med andra, har god självkännedom och personlig mognad, samt kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har en god förståelse för uppdraget och upprätthåller ett professionellt förhållningssätt gentemot deltagare och besökare.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringens gång.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/579". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Centrum Kontakt
Rino Johansson rino.johansson@socialcentrum.goteborg.se 031-3679161 Jobbnummer
9725718