UH-tekniker till tvåskift på Estrella sökes i Göteborg
2025-08-20
Estrella söker UH-tekniker till sin site i Göteborg. Har du ett teknikintresse samt erfarenhet av mekanik, maskin-el och automation, då är du rätt person för oss!
Dina ansvarsuppgifter
Som UH-tekniker hos Estrella arbetar du med förebyggande samt felavhjälpande underhåll av deras maskinpark och tillhörande produktionsutrustningen. Du kommer både att jobba med förebyggande underhållsarbete, ronderingar, ge support till linjeteamet samt akuta jobb. Du kommer dagligen arbeta nära operatörerna där du med din tekniska kompetens och erfarenhet bidrar till en så säker och problemfri produktion som möjligt.
En förutsättning för att lyckas i den här tjänsten är en bred teknisk kompetens, du behöver god mekanisk kompetens, kompetens inom maskin-el samt erfarenhet av automation och felsökning. Som person behöver du vara både prestigelös och lösningsorienterad och ha lätt för att kommunicera och arbeta i grupp.
• Bakgrund inom mekanik, el/elteknik, och automation.- God erfarenhet inom industriteknisk felsökning av maskiner och produktionsutrustning- God erfarenhet inom systematisk felsökning
• God erfarenhet att läst el-schema
• Erfarenhet av maskinelektriska och mekaniska reparationsarbeten
• Ett tekniskt genuint intresse
• Datakunskap inom Officepaketet
• Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Utbildning eller erfarenhet inom livsmedelsproduktion- Kan svetsa och svarva
Omfattning:
Detta är en direktrekrytering till kund, tjänsten är på heltid, tvåskift.
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför gärna in din ansökan redan nu. På grund av GDPR kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar via e-post.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Alexander Sims 0723255442
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Teknik & Installation AB
(org.nr 556713-7202) Arbetsplats
Estrella AB Kontakt
Alexander Sims alexander.sims@barona.se Jobbnummer
9468304