UH-tekniker El och Automation till nya Batterifabrik
Scania Cv Aktiebolag / Byggjobb / Södertälje Visa alla byggjobb i Södertälje
2026-08-03
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scania Cv Aktiebolag i Södertälje
, Järfälla
, Sollentuna
, Enköping
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Scania Industrial Maintenance AB är ett tekniskt produktionsstödjande bolag som är en del av Scania CV AB. Vi har ett brett utbud av tjänster inom industriella projekt och vi ansvarar för produktions- och fastighetsunderhållet inom Scania. Vi är ca 1000 anställda i Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Inom hela vår verksamhet arbetar vi tillsammans för att kontinuerligt förbättra våra leveranser, våra metoder och vår kompetens. Hos oss finns specialistkompetens inom bland annat automation, styr & regler, el och VVS. Alla anställda har möjlighet till resultatbonus och vi erbjuder attraktiva förmåner såsom arbetstidsförkortning, personalbil och förmånliga priser på Scanias egna semesterbostäder i Sverige
Om rollen
Nu söker vi en driven och engagerad underhållstekniker med kunskaper inom el och automation, men även med mekaniska kunskaper till vår underhållsgrupp på Scania Industrial Maintenance. Denna grupp ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll av produktionsutrustningen för batteritillverkning i våran topp moderna batterifabrik i Södertälje. Utrustningen består bland annat av avancerade bansystem och portaler, många robotar, ATV truckar, etc.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på maskinparken. Som underhållstekniker kommer du arbeta med problemlösning och identifiera samt medverka till nödvändiga förbättringar på maskiner. Du kommer ansvara och medverka ibland annat:
Utföra grundorsaksutredningar och problemlösningar
Beredning av ordrar i samråd med beredare
Rapportera i underhållssystem
Medverka på tvärfuktionella möten
Som underhållstekniker kommer du ha daglig kontakt med verksamheten. Du får ett arbete som är självständigt och omväxlande med varierande utmaningar. Du verkställer underhållsplanen samt arbetar med reaktivt underhållsarbete i samband med problem på maskiner och utrustning.
Vem är du?
Vi söker en lösningsorienterad, strukturerad och ansvarstagande underhållstekniker med en god förmåga att samarbeta med andra. För att lyckas i rollen har du förmågan att jobba både självständigt och i grupp. Du ser inga hinder i att arbeta i ett högt tempo och ser problemlösning som en utmaning.
Vi ser också att du har:
En relevant teknisk utbildning, gymnasial eller högre
Alternativt motsvarande yrkeserfarenhet
Goda kunskaper i svenska min C1 nivå och engelska i både tal och skift
Erfarenhet av underhållssystem, gärna Maximo som vi använder
Erfarenhet av felsökning i PLC-system helst Siemens Step 7 och TiA-portal.
Vi ser det som positivt om du har tidigare erfarenhet inom underhåll. Då Scanias produktion är verksam dygnet runt så har du inga problem med att jobba skift.
Scania IM erbjuder.
Hos oss möter vi ständigt nya utmaningar som utvecklar oss som individer och organisation. Vi arbetar i team med kompetenta kollegor i nära samverkan med alla produktionsenheterna. Just nu pågår en spännande förändringsresa där vi går mot att arbeta ännu mer förebyggande. Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team be som tillsammans arbetar med att utföra och utveckla ett underhåll i världsklass. Du erbjuds ett arbete som är i teknikens framkant och där du bidrar till Scania ́s globala framgång. Du får en bredd i dina arbetsuppgifter och möjlighet till kompetensutveckling. Du blir en del av en kultur som lägger stort fokus på säkerhet och samarbete. Verksamheten präglas av ett stort tekniskt kunnande, nytänkande och engagemang. Vi erbjuder fina förmåner och mycket goda utvecklingsmöjligheter.
Ytterligare information
Tjänsten är på heltid tillsvidare och placeringsort är Södertälje.
Arbetet bedrivs just nu på två skift men detta kan komma att ändras med ändrade försäljningsvolymer.
Ansökan
Skicka in din ansökan som möjligt, Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten tillsätts när vi hittar rätt kandidat. Vi genomför drogtest och bakgrundskontroll på slutkandidat.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania Cv Aktiebolag
(org.nr 556084-0976)
151 87 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Scania CV AB Jobbnummer
10019200