Uddevalla tingsrätt söker erfaren domstolshandläggare (distans)
2026-02-24
Uddevalla tingsrätt är en domstol med cirka 45 anställda, belägen i centrala Uddevalla. Domkretsen sträcker sig från Stenungsund i söder till Strömstad i norr.
Tingsrätten är en allmän domstol och avgör brottmål, tvistemål, domstolsärenden och konkurser. Vi strävar efter att vara en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. Vår ambition är att mål och ärenden ska handläggas på ett rättssäkert och effektivt sätt och att de som kommer till oss ska känna att de får ett gott bemötande.
Arbetsuppgifter
I rollen som domstolshandläggare erbjuds du varierade och utvecklande arbetsuppgifter i en viktig och intressant verksamhet.
Som domstolshandläggare kommer du att bereda mål och ärenden för avgörande och därvid på eget ansvar bland annat ta emot och registrera handlingar samt sköta skriftväxling, planera rättegångsdagar, kalla till förhandlingar, ha kontakter med parter, advokater och myndigheter samt expediera domar och andra handlingar. I rollen som domstolshandläggare hanterar du flera olika mål och ärenden parallellt, ofta görs detta i ett högt tempo på grund av de tidsfrister som finns.
Kvalifikationskrav
Du ska ha aktuell erfarenhet och mycket väl vitsordad erfarenhet av att arbeta som domstolshandläggare. Du ska vara så gott som fullärd, vilket innebär att du redan från start ska kunna arbeta effektivt med de flesta mål- och ärendetyper som handläggs på tingsrätt.
Du ska vara utåtriktad och ha erfarenhet av att handleda andra och ha både en hög vilja och förmåga att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Eftersom du har möjlighet att i huvudsak arbeta på distans, måste du ha förmågan att se och använda dig av de tekniska möjligheter som finns för att sköta ditt arbete och hålla kontakt med dina kollegor. Du måste i sådant fall kunna se det geografiska avståndet till din närmaste chef och dina kollegor som en utmaning som går att hantera och överbrygga och inte som ett hinder.
För dig är det en självklarhet att bidra till en bra stämning på arbetsplatsen. Anställningen ställer höga krav på samarbetsförmåga, lyhördhet, ansvarskänsla, flexibilitet, effektivitet och noggrannhet.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är erfaren och trivs med att hantera flera olika moment i handläggningen. Du är ansvarstagande och har ett stort engagemang i ditt arbete, du sätter värde på att aktivt bidra till utvecklingen av verksamheten och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vidare är du noggrann och flexibel samt har en utpräglad känsla för service och kvalitet. Du är van att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Arbetstempot är ofta högt och för att trivas med arbetsuppgifterna bör du vara lugn och stabil samt ha god förmåga att hantera stress och kunna prioritera. Då vi idag arbetar i och med flera IT-verktyg behöver du ha goda kunskaper att hantera IT-system på ett effektivt sätt.
Då du är med och verkar för att mål och ärenden avgörs på ett effektivt och rättssäkert sätt krävs att du har ett mycket gott omdöme.Publiceringsdatum2026-02-24Övrig information
Tjänsten är utformad med möjlighet att träffa en särskild överenskommelse som innebär att du helt eller i stor utsträckning har möjlighet att arbeta på distans.
Intervjuer kan komma ske löpande under ansökningstiden så är du intresserad av tjänsten sök snarast.
För att vara aktuell för anställning hos oss behöver du bedömas lämplig. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och agerar i enlighet med den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Tjänsten är ett vikariat till och med den 31 december 2026 med möjlighet till förlängning.
Antal platser en eller flera.
Observera att domstolen har två annonser publicerade. Den här annonsen avser vikariat.
Registerkontroller kan bli aktuellt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/56". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Uddevalla tingsrätt Kontakt
Chefsadministratör
Anna Lyckestrand 0522-657105 Jobbnummer
9761695