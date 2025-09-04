Uddevalla tingsrätt söker Domstolshandläggare en eller flera
Uddevalla tingsrätt är en domstol med cirka 45 anställda, belägen i centrala Uddevalla. Domsagan sträcker sig från Stenungsund i söder till Strömstad i norr.
Vi handlägger brottmål, tvistemål, domstolsärenden och konkurser. Vi strävar efter att vara en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. Vår ambition är att mål och ärenden ska handläggas på ett rättssäkert och effektivt sätt och att de som kommer till oss ska känna att de får ett gott bemötande.
Arbetsuppgifter
I rollen som domstolshandläggare erbjuds du varierade och utvecklande arbetsuppgifter i en viktig och intressant verksamhet.
Som domstolshandläggare kommer du att bereda mål och ärenden för avgörande och därvid på eget ansvar bland annat ta emot och registrera handlingar samt sköta skriftväxling, planera rättegångsdagar, kalla till förhandlingar, ha kontakter med parter, advokater och myndigheter samt expediera domar och andra handlingar. I rollen som domstolshandläggare hanterar du flera olika mål och ärenden parallellt, ofta görs detta i ett högt tempo på grund av de tidsfrister som finns. Du kommer också att delta i tingsrättens kvalitets-och utvecklingsarbete.
Protokollföring vid rättegångar kan ingå i tjänsten som en arbetsuppgift.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:
• avslutad gymnasieutbildning eller annan motsvarande utbildning med slutbetyg
• aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av administrativt eller handläggande arbete under de senaste åren
• god förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och skrift
• goda kunskaper i engelska
• goda datorkunskaper och ser dator och e-post, som naturliga arbetsverktyg.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från domstol eller Paralegalutbildning.
Dina egenskaper
Vi söker dig som har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter och trivs med att hantera flera olika moment. Du är ansvarstagande och har ett stort engagemang i ditt arbete, du sätter värde på att aktivt bidra till utvecklingen av verksamheten och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vidare är du noggrann och flexibel samt har en utpräglad känsla för service och kvalitet. Du är van att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Arbetstempot är ofta högt och för att trivas med arbetsuppgifterna bör du vara lugn och stabil samt ha god förmåga att hantera stress och kunna prioritera. Då vi idag arbetar i och med flera IT-verktyg behöver du ha goda kunskaper att hantera IT-system på ett effektivt sätt.
Då du är med och verkar för att mål och ärenden avgörs på ett effektivt och rättssäkert sätt krävs att du har ett mycket gott omdöme.Övrig information
Intervjuer kan komma ske löpande under ansökningstiden.
För att vara aktuell för anställning hos oss behöver du bedömas lämplig. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och agerar i enlighet med den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Tjänsten inleds med provanställning med sex månader. Tillträde: Enligt överenskommelse. Antal tjänster: En eller flera. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
