Uddeholms AB söker Utvecklingstekniker till Analyslaboratoriet
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2026-06-18
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Vi på Uddeholms AB söker medarbetare till analyslaboratoriet i Hagfors. Har du utbildning inom kemi, metallurgi eller lång erfarenhet av laboratorieverksamhet? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Teamet i analyslaboratorium söker utvecklingstekniker för bestämning av den kemiska sammansättningen i stål och råvaror.
Laboratoriets huvuduppgift är att utföra kvalitetskontroller på stål, råvaror och ståltillverkningens restprodukter, samt att stödja utvecklingen av produktionsprocessen. Tillsammans med teamet följer du upp och validerar såväl arbetsmetoder som utrustning och säkerställer att arbetet utförs i enlighet med beslutade metoder och rutiner.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer dels bestå av att underhålla, utveckla och ta fram nya mätmetoder och arbetssätt för mättekniker så som XRF, OES, gasanalysering samt våtkemiska metoder så som ICP, AAS och titrering.
Arbetet som utvecklingstekniker är uppdelat i två fokusområden där respektive utvecklingstekniker ansvarar för specifika områden men på sikt också kunna täcka upp på den andras del vid behov.
Arbete med att ta fram referensmaterial samt att hålla sig uppdaterad på nya tekniker inom området kommer också vara en del av arbetsuppgifterna. Arbetet innefattar också löpande uppdatering och översyn av våra arbetssätt och standarder för att säkerställa att vi jobbar säkert och med rätt kvalité. Profil
Vi söker dig som är noggrann, trivs med att arbeta strukturerat och som gärna arbetar tillsammans med andra för att lösa arbetsuppgifter och utmaningar. Du bör ha ett intresse för att arbeta med instrument och maskiner samt vara drivande i labbets och den egna utvecklingen
Du har lägst eftergymnasial utbildning med inriktning på kemi eller metallurgi alternativt lång erfarenhet av laboratoriearbete med ovan nämnda mättekniker. Du har god datorvana och kan utrycka dig flytande i svenska och engelska i både tal och skrift. Erfarenhet av Lean är meriterande
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid, dagtid
Placeringsort är Hagfors
Sista ansökningsdag är den 23 augusti 2026.
Vi tar ej emot ansökan via mail.
Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef Andreas Norberg,
tel. 0563-17521 / 070–2587298, andreas.norberg@uddeholm.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: marcus.fast@uddeholm.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddeholms AB
(org.nr 556046-2755)
Uvedsvägen 15 (visa karta
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683 85 HAGFORS Jobbnummer
9969703