Uber Bolt Förare till lyx bilar med bra provision
BV Entrepreneurs AB / Fordonsförarjobb / Haninge Visa alla fordonsförarjobb i Haninge
2025-08-24
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
Visa alla jobb hos BV Entrepreneurs AB i Haninge
Vi söker taxiförare till lyx bilar som vill köra Uber Bolt. Dags läget vi har Lexus och Tesla års modell 2023/2024/2025svart färg bilar. Du som Uber förare du har tillgång till att köra Uber Comfort och Uber black och som Bolt förare har du tillgång till att köra Bolt comfort och preminum. Då får du bättre körningar vilket inleder till bättre intäkter. Vi söker både dag/natt förare. Bilar är registrerat på Arlanda.
Efter överens kan man behålla bilen.
Vi finns i Haninge och vi söker förare endast i söderort.
Ring 0728789375 vid mera frågor.
OBS Taxiförare legitimation är krav! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
E-post: Bventrepreneurs@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BV Entrepreneurs AB
(org.nr 559310-6155)
Sleipnervägen 3 Lgh 1202
)
136 42 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
vickrant singh Bventrepreneurs@gmail.com 0728789375 Jobbnummer
