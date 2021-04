Ubab Söker Fler Betongarbetare - AB Söder & Co Consulting - Murarjobb i Falköping

AB Söder & Co Consulting / Murarjobb / Falköping2021-04-082021-04-08UBAB Ulricehamns Betong AB är ett familjeägt företag som tillverkar och marknadsför prefabricerade systemlösningar i betong för industribyggnader, kontor, bostäder etc. Förutom tillverkning av betongelement utför de även konstruktion, montering samt komplettering till stomentreprenader. Verksamheten, som bedrivits sedan 1946, är förlagd i Timmele, utanför Ulricehamn där de för närvarande är drygt 320 medarbetare.Via länken nedan kan du se en film om UBAB och deras byggsystem.För kunds räkning söker vi dig som vill arbeta med betong. Som betongarbetare i deras produktion arbetar du i huvudsak med formsättning, armering och gjutning av prefabricerade betongelement. Du behärskar ritningsläsning och är allmänt händig. Tidigare erfarenhet av arbete med formning/armering är ett stort plus.Detta är ett långsiktigt behov där tanken är att anställningen ska övertas av kund. Arbetet är heltid och förlagt på dagtid, måndag-fredag 06:30-15:30. För att vara intressant för tjänsten som betongarbetare bör du ha utbildning eller erfarenhet från byggbranschen eller annan tillverkningsindustri. Svenska i tal och skrift är en förutsättning för denna tjänst.Vi söker dig som framförallt är en lagspelare då du kommer arbeta i ett team. Vidare ser vi en noggrann och ansvarstagande person med en positiv attityd och ett öga för kvalité. Är du en person med hög arbetsmoral och stark drivkraft? Då är du rätt person för oss.Vänta inte med din ansökan då tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullserviceföretag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende. Hos oss gör människor skillnad.Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag av Dagens Industri. Det är med glädje vi kan meddela att Söder & Co har blivit utnämnt till Gasellföretag 2013, 2016, 2017, 2018 och Supergasell 2019.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-22AB Söder & Co Consulting5678175